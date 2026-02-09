Lanzan inédito diplomado para formar maestros cerveceros

El “Diplomado Maestro Cervecero”, desarrollado por Inacapy Cervecería Kunstmann tiene como objetivo entregar competencias de quienes elaboran cervezas artesanales en Los Ríos y otras regiones del país. En una industria que genera casi 180 mil puestos de trabajo -según cifras del estudio elaborado por Oxford Economics- busca unificar los conocimientos para formar maestros cerveceros con dominio integral en el proceso productivo: desde la elaboración del producto hasta el control de calidad, permitiéndoles incluso contar con las herramientas para diseñar sus propias recetas.

A través de clases teóricas y prácticas presenciales los 15 estudiantes, de esta primera edición, provenientes de la región de Los Ríos y Los Lagos podrán aplicar el aprendizaje en un entorno real de producción. Entre ellos, adquirir herramientas para la evaluación y selección de materias primas adecuadas que se requieren para cada tipo de cerveza, así como aspectos fundamentales como la incorporación de levaduras que da inicio al proceso de fermentación del producto.

El programa profundiza en técnicas avanzadas como el Dry Hop, clave para extraer y potenciar los aromas y sabores únicos del lúpulo. Todo ello, enmarcado en el estricto cumplimiento de normas de orden, higiene, seguridad y control de puntos críticos, elementos indispensables para asegurar la excelencia y calidad final del producto.

En los últimos años el auge de la cerveza artesanal ha consolidado a Valdivia y la Región de Los Ríos como la capital cervecera del país, concentrando una alta variedad de cervecerías artesanales. Además, de ser una industria que aporta el 1,6% a la actividad económica del país, por lo que entregar capacitación, formación y herramientas especializadas para profesionales de una industria que día a día se consolida en la región, es clave.

Para el vicerrector de Inacap Valdivia, Francisco Wittwer, “este Diplomado desarrollado en conjunto con Cervecería Kunstmann, tiene la virtud de ser muy práctico, con profesores que están en la industria o tienen mucha experiencia, por lo que las personas que lo han cursado tendrán un aprendizaje muy significativo que contribuirá a las empresas y emprendimientos que ellos llevan a cabo. Se trata de una iniciativa que busca potenciar una propuesta formativa con pertinencia de nuestra propuesta formativa, en este caso, desarrollar talento para seguir consolidando a Valdivia como la ciudad capital cervecera de Chile”.

Productores locales, emprendedores del rubro, personas interesadas en profesionalizar su oficio y participantes becados por las cervecerías Kunstmann y Cuello Negro, son los principales integrantes de este diplomado que permite fortalecer la articulación entre la educación y la industria.

Tal como destaca María Paz Calderón, subgerente del área técnica y de calidad, y maestra cervecera de Cervecería Kunstmann, se quiere “seguir impulsando el desarrollo cervecero del sur de Chile, entendiendo que el crecimiento de la industria local es trabajo de todos. Por eso, para nosotros es tan relevante compartir nuestro conocimiento y fomentar nuevas generaciones de cerveceros comprometidos con la calidad y la innovación, porque estamos convencidos de que un ecosistema sólido y colaborativo continuará fortaleciendo a Valdivia”.

Los alumnos dan por terminado este diplomado con su proyecto final en el que cada participante elabora su propia cerveza, aplicando todos los conocimientos aprendidos en las 120 horas de estudio que contempló el programa. Si bien esta es la primera versión del “Diplomado Maestro Cervecero”, en mayo se dará inicio a una segunda versión, claro reflejo de la importancia de desarrollar y potenciar el talento cervecero en una ciudad como la de Valdivia.