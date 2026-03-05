La cocina chilena llega a Madrid y busca conquistar al público español

La empanada chilena, el pastel de choclo, el lomito o el completo son algunos de los platos que definen la cocina de Chile y son los sabores con los que se quiere ganar visibilidad en el panorama gastronómico español, reforzando además su proyección internacional en el marco de la Semana de Chile en Madrid.

“Nuestra gastronomía todavía no es tan famosa como la de México o Perú, pero de a poco podemos crecer, la gente la prueba y le gusta”, asegura Karin Avaria Pardo, propietaria de La Guatona, uno de los principales referentes de la gastronomía chilena en la capital madrileña.

Avaria ha conseguido hacer un hueco a los sabores de Chile en el Mercado de San Fernando, en Madrid, donde ha consolidado una propuesta que ella misma define como una “picada” tradicional, esos locales sencillos, pero reconocidos por la calidad y la abundancia de sus platos.

“Un sitio que puede ser pequeño, pero donde la comida está rica y es barata”, explica.

La propietaria de La Guatona llegó a España en 2010, tras el terremoto que sacudió Chile y en el que fallecieron familiares suyos, y empezó de cero en Madrid vendiendo empanadas: “Llamé a mi madre y le dije: ‘Mamá, dame la receta de la empanada, voy a venderlas en la calle’. Así comencé”, recuerda.

Sin embargo, decidió dar el salto a un local que representase la identidad cultural y gastronómica de Chile, razón por la cual decidió llamarlo La Guatona.

“Los chilenos iban a saber enseguida que se trata de comida de Chile”, añade.

Desde que arrancó, el boca a boca ha convertido al local en el punto de encuentro para la comunidad de su país en Madrid, lo que hace que se considere “una embajadora de la comida popular chilena”.

“Vendo nostalgia. La nostalgia de los que estamos fuera de nuestro país y extrañamos nuestras cosas”, subraya Avaria, que reivindica la cocina popular y tradicional frente a propuestas más gourmet.

Ese papel como difusora de la cultura gastronómica chilena le ha valido el reconocimiento ‘Made by Chileans’, un sello otorgado por Marca Chile, entidad que promueve la imagen del país en el exterior para destacar a quienes contribuyen a proyectar la imagen del país más allá de sus fronteras.

El distintivo, otorgado a La Guatona en el marco de las actividades de la Semana de Chile en España, se le asigna “a quien realmente le aporta a la marca Chile, (…) a quien representa día a día al país y no en un momento puntual”, explica el director de alianzas estratégicas de Marca Chile, Víctor Palma.

“Chile se vive mucho en sus sabores, en su gastronomía, en sus preparaciones… un ‘hot dog’ es igual en todas partes, pero un completo chileno es único”, afirma Palma, quien considera que la gastronomía puede constituir una puerta de entrada a la cultura y al turismo.

Para Avaria, el público español se va a llevar de su local “una experiencia única de sabores de Chile y comida hecha con cariño”, una propuesta que combina tradición e identidad en pleno corazón de Madrid.

Semana de Chile en Madrid

Los aromas y sabores de la gastronomía chilena conectados a la diversidad cultural y el talento humano son la fórmula escogida por los organizadores de la Semana de Chile en Madrid para fomentar una percepción positiva del país a nivel internacional.

En un evento celebrado este martes en el espacio de Kitchen Club en la capital española, los asistentes degustaron una selección de productos chilenos, junto a una demostración culinaria de algunos platos como el ceviche de almejas, ostión y pescado blanco en granizado de pisco sour, la pichanga verde de puerros, coliflor, espárragos y topinambur en velo de espinacas y cilantro con palta asada o el pastel de choclo.

El chef chileno Carlos Pascal, fundador de Kitchen Club, aseguró que la diversidad de Chile, un país con casi 6.500 km de costa y flanqueado por una cordillera como Los Andes, ha inspirado el menú, en el que también ha querido plasmar “algunos guiños a esos países latinoamericanos que hoy en día son parte de la cultura y enriquecen la cocina”.

El evento fue el escenario de la presentación de la nueva campaña internacional ‘Chile, lo vas a ver’, con la que, en palabras de los organizadores, quieren consolidar un relato coherente, “basado en hechos concretos”, con la que ofrecer “una visión de futuro”.