Una cerveza inspirada en la Piña Colada y otra sin alcohol: los nuevos sabores que nacen en Rapa Nui

La cervecería Mahina, fundada en 2008 en Rapa Nui, presentó dos nuevas variedades que buscan reflejar los sabores y tradiciones locales. Se trata de Mahina Piña Colada y Mahina Tapati sin alcohol, lanzamientos vinculados al estilo de vida insular y a la celebración de Tapati Rapa Nui.

La historia de Cerveza Mahina comenzó en 2008 de la mano de Mike Rapu, emprendedor originario de la isla. La marca surgió a partir de una tradición familiar y con la intención de desarrollar una cerveza vinculada a la identidad local.

El nombre Mahina —que significa “luna”— busca reflejar la conexión con los ciclos naturales y con la cultura del territorio. Con el tiempo, la cervecería se consolidó como la primera de Rapa Nui, incorporando en sus productos elementos asociados al paisaje, el clima y los sabores del Pacífico.

Una nueva variedad con inspiración tropical

Entre los lanzamientos de este año se encuentra Mahina Piña Colada, una cerveza que toma como referencia uno de los sabores característicos del entorno tropical de la isla.

La bebida fue elaborada con maltas de cebada rubia y caramelo, lúpulo Hallertauer tradition, levadura lager y esencia de Piña Colada. Presenta un contenido alcohólico de 4,5 grados y un amargor de 16 IBU.

De acuerdo con la información entregada por la marca, la variedad fue diseñada para acompañar preparaciones frescas de la cocina insular, como pescados, mariscos o ceviche de atún, además de frutas tropicales.

Edición especial vinculada a la Tapati

El segundo lanzamiento corresponde a Mahina Tapati sin alcohol, una edición limitada creada en el contexto de Tapati Rapa Nui, la principal festividad cultural del territorio.

La cerveza fue desarrollada con el objetivo de acompañar las actividades y competencias tradicionales de la celebración, promoviendo además el consumo responsable durante el evento.

Su diseño incorpora elementos gráficos e iconografía asociados a la festividad, buscando reflejar la identidad cultural de la isla.Estos nuevos lanzamientos se suman a otras variedades de la marca, entre ellas Motu Lager, una cerveza de perfil ligero pensada para el clima cálido de la isla y con notas asociadas al pan y la galleta.

“Mi visión siempre ha sido que Mahina sea una expresión auténtica de lo que somos”, dice Mike Rapu, fundador de la marca. “Queremos seguir creciendo y creando, pero siempre manteniendo ese vínculo inquebrantable con nuestro origen, asegurándonos de que cada sorbo cuente una parte de nuestra historia aquí, en nuestra tierra”, concluye.