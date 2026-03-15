René Redzepi, uno de los chefs más famosos del mundo, renuncia tras ser acusado de maltrato

El jefe de cocina del restaurante danés Noma, reconocido como uno de los mejores del mundo, renunció debido a denuncias de maltrato físico y acoso a sus empleados.

René Redzepi, quien se hizo famoso por ser el chef principal de Noma de Copenhague, anunció en sus redes sociales su renuncia al emporio que había ayudado a construir.

“He decidido renunciar y permitir que nuestros líderes extraordinarios sean quienes lleven el restaurante a un nuevo capítulo”, dijo.

Este anuncio se da después de que antiguos empleados de Redzepi lo acusaran de crear un ambiente tóxico de trabajo, incluidas denuncias por abuso físico, según trascendió en reportes periodísticos.

De acuerdo con un reportaje en The New York Times, publicado hace una semana, uno de los empleados fue golpeado en las costillas en frente de otros colegas que trabajaban en la cocina, entre otros comportamientos abusivos atribuidos al prestigioso chef.

La publicación del reportaje ocurrió a pocos días de que la marca Noma, fundada por Redzepi y otros socios en 2004 con la apertura del famoso restaurante cerca de la capital danesa, hiciera la presentación de una residencia gastronómica temporal en Los Ángeles, EE.UU.

Esto causó que varios patrocinadores del proyecto estadounidense retiraran su apoyo, lo que obligó al cierre de la residencia bajo su liderazgo.