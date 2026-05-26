Sitio de Memoria Estadio Nacional pide suspensión de partido por Día del Patrimonio: fue rechazado

La Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional solicitó formalmente que un partido de fútbol programado para este sábado 30 de mayo sea reprogramado en virtud de la celebración del Día del Patrimonio, pero el Ministerio del Deporte y la ANFP rechazaron este lunes la solicitud.

En sus redes sociales, la Corporación ya había anunciado recorridos para este sábado y domingo, por lo cual solicitó reprogramarlo para el viernes 29 de mayo o lunes 1 de junio.

Se trata de un encuentro entre Universidad de Chile y Deportes Concepción, válido por la fecha 14 del campeonato de fútbol de primera división.

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Descoordinación

“Creemos que hay una falta de descoordinación (…) entre ministerios, Instituto del Deporte y el Ministerio de la Cultura. Y es preocupante, además, porque nos deja, efectivamente, sin abrir las puertas ese día sábado”, con un horario de 10:00 a 17:00 horas, donde a lo largo de varias horas miles de personas recorren los espacios de memoria, afirmó el presidente de la Corporación, Marcelo Acevedo.

“Creemos que el fútbol es importante. Nosotros siempre convivimos con el fútbol, siempre, casi todos los fines de semana, durante todo el año, pero creemos que en estas fechas especiales debe haber una mayor coordinación de parte del Estado”, remató.

Relevancia

La solicitud formal de la Corporación se fundamenta en que los días 30 y 31 de mayo del presente año, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha establecido la realización del evento masivo “Día de los Patrimonios”, instancia ciudadana de gran relevancia nacional que permite a miles de personas acceder gratuitamente a distintos espacios culturales y patrimoniales a lo largo del país.

En este contexto, como ocurre cada año, el Sitio de Memoria Estadio Nacional se encuentra incorporado dentro de este circuito cultural, permitiendo que miles de visitantes conozcan el pasado reciente de Chile y se vinculen con la memoria histórica del país, “aspecto fundamental para fortalecer la convivencia democrática y la reflexión colectiva”, según la comunicación.

“Sin embargo, la programación del encuentro deportivo para el sábado 30 de mayo imposibilita la realización de los recorridos patrimoniales contemplados para esa jornada, los cuales se desarrollan entre las 10:00 y las 17:00 horas de manera continuada. Asimismo, cabe señalar que dicho partido ha sido catalogado por la autoridad como un evento de alto riesgo, lo que hace incompatible la coexistencia de ambas actividades en el recinto”.

Reprogramación

La Corporación además destaca que el “Día de los Patrimonios” corresponde a una actividad de carácter nacional definida por el Estado y organizada simultáneamente en todo Chile, razón por la cual no resulta posible modificar las fechas establecidas para su realización.

“Comprendemos plenamente que la organización logística de un partido de fútbol involucra múltiples actores y coordinaciones, incluyendo clubes, transmisiones televisivas, auspiciadores y organismos de seguridad. No obstante, solicitamos evaluar la posibilidad de reprogramar el encuentro para el viernes 29 de mayo, el lunes 1 de junio, o la fecha que las autoridades competentes estimen pertinente”, señala la petición.

“La necesidad de este cambio no solo responde a la importancia del Sitio de Memoria Estadio Nacional —uno de los espacios de memoria más visitados del país—, sino también al compromiso colectivo con la historia, la memoria y el patrimonio cultural de Chile”.

Rechazo

Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el Ministerio del Deporte.

En un correo institucional, la secretaría de Estado lamenta la situación, pero señala “la imposibilidad de suspender el encuentro” y sugiere que la Corporación concentre sus recorridos el día domingo.

Además ofrece una coordinación con el Ministerio de las Culturas “para efectuar los ajustes necesarios en la información disponible en la plataforma”.

Explicación de ANFP

En tanto, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se pronunció en un sentido similar, al señalar la dependencia de la Mesa de Programación y Seguridad, integrada por Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio del Deporte, Carabineros, Delegación Presidencial Regional Metropolitana, Sifup, TNT Sports y ANFP.

Además de aludir a una serie de factores que son ampliamente conocidos (seguridad, disponibilidad de estadios, descansos de equipos, etc.) advierte que “el cambio de un partido ya programado desencadena una serie de efectos en el resto de la programación y (…) altera las distintas logísticas de todos los involucrados”.

En el caso del citado partido, afirma que el encuentro fue acordado en la Mesa de Programación y Seguridad el último miércoles 8 de abril y programado y comunicado a todos los entes de interés el mismo día, “considerando todo lo anteriormente señalado”.

La reprogramación del partido no sería apoyado por la ANFP “pues anticipar un partido a menos de una semana de su programación original remece las diferentes planificaciones y trasladarlo para el lunes tampoco es viable, ya que desde ese día el calendario del fútbol profesional se acoge a las fechas bloqueadas por FIFA, donde los distintos clubes deben disponibilizar a sus jugadores para las selecciones nacionales, no pudiendo contar con ellos en caso de tener que disputar un partido”.