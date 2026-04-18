Encuentro Quesos: la iniciativa que impulsa el queso artesano chileno

El queso artesano chileno busca consolidar su espacio en el mercado local e internacional. A través de la iniciativa Encuentro Quesos, productores, expertos y actores del rubro se articulan para potenciar la calidad, el origen y el valor comercial de estos productos.

En un contexto donde crece el interés por productos con identidad y trazabilidad, Encuentro Quesos se posiciona como una iniciativa orientada a visibilizar y proyectar el queso artesano chileno.

Con apoyo de Corfo, el proyecto no solo acompaña a los productores en aspectos técnicos, sino que busca transformar la calidad en valor de mercado, abriendo oportunidades comerciales sostenibles dentro del país.

El enfoque apunta a integrar a distintos actores del sector —productores, queserías y distribuidores— en una plataforma que permita fortalecer la presencia de estos productos en tiendas especializadas, gastronomía y otros canales comerciales.

Uno de los ejes del proyecto es relevar que el valor del queso artesano no se limita a su sabor. La iniciativa pone énfasis en el origen de la leche, las prácticas productivas, el trabajo familiar y el vínculo con el territorio.

Voces del sector: el desafío de construir mercado

Alejandro Thomas, fromelier y colaborador de la iniciativa, lo resume así: “Hoy en Chile hay quesos con una calidad muy interesante y con identidad propia. Pero la calidad por sí sola no construye mercado: hay que comunicarla, darle relato y acercarla al

consumidor”.

En esa línea, la iniciativa busca no solo posicionar el producto, sino también educar al consumidor y generar una conexión más profunda con el origen de los alimentos.

El proyecto también ha puesto en valor a distintos actores del sector quesero que reflejan la diversidad productiva del país.

Entre ellos destacan Quesos de Unihue, en la Región del Maule, con una propuesta ligada al trabajo familiar y a la producción con leche de vaca y cabra; Oveja Vasca, en La Araucanía, especializada en quesos de leche de oveja Latxa; y Juan Fuentes con Herencia de Campo, en Marchigüe, que integra todo el proceso productivo desde la ordeña hasta el afinado.

A esto se suma Los Quesos de Chile, actor clave en la comercialización, que conecta a productores con consumidores y aporta al desarrollo de la cultura quesera local.

Proyección internacional y nuevos mercados

Uno de los objetivos estratégicos de Encuentro Quesos es abrir oportunidades de exportación, especialmente hacia mercados como Estados Unidos, donde existe una creciente demanda por productos con trazabilidad, origen definido y estándares de calidad consistentes.

El proyecto también considera la posibilidad de colaboración con actores del sector quesero español, con el fin de construir una oferta complementaria que responda a las exigencias del mercado internacional.

La iniciativa refleja una tendencia más amplia en la industria alimentaria: el creciente valor de los productos artesanales, vinculados al territorio y a procesos productivos transparentes.

En ese contexto, Encuentro Quesos busca consolidarse como una plataforma que articule calidad, identidad y comercialización, promoviendo el desarrollo de una categoría de quesos artesanos con mayor visibilidad y proyección.