El Valle de Casablanca es una de las zonas más favorables en Chile para el desarrollo del Pinot Noir. Su cercanía al océano Pacífico aporta brisas frías y nieblas matinales que alargan la maduración de la uva, dando origen a vinos más frescos, con buena acidez, aromas definidos y una elegancia que distingue a esta cepa.

En este contexto, y específicamente en el sector de Las Dichas —a solo 22 kilómetros del mar— nace Algarrobo Cero Cuatro, un vino que busca expresar con claridad ese carácter costero. Su nombre está inspirado en el algarrobo, árbol nativo chileno reconocido por su resistencia en condiciones exigentes, una metáfora que conecta con el trabajo en este viñedo de clima frío.

Elaborado con 100% Pinot Noir clon GA.04 (Vosne-Romanée), Algarrobo Cero Cuatro Pinot Noir 2024 se construye bajo el concepto de “precisión e identidad”, reflejando fielmente el lugar del que proviene.

El viñedo se emplaza sobre suelos graníticos con arcillas coloradas de baja retención de humedad, característicos de la cordillera de la Costa. Estas condiciones obligan a la vid a desarrollar raíces profundas y favorecen una maduración equilibrada. Las uvas provienen del cuartel 32, una parcela en laderas plantada en 2010, que destaca por sus bajos rendimientos —entre 5 y 7 toneladas por hectárea— y por entregar fruta de gran concentración, resultado de un manejo vitícola preciso durante toda la temporada.

“Algarrobo Cero Cuatro nace como una evolución natural del proyecto Algarrobo en Casablanca. Hace algunos años comenzamos a vinificar separadamente este cuartel porque veíamos un potencial enorme. Con el tiempo confirmamos que tenía una identidad propia que merecía ser embotellada como un vino independiente”, explica Marcelo García, gerente de Enología de Viña TerraNoble.

La cosecha 2024 se dio en una temporada especialmente equilibrada: lluvias oportunas, primavera estable y un verano fresco permitieron una maduración lenta, ideal para conservar frescura y complejidad aromática. En bodega, el vino combina técnicas que buscan respetar esa identidad, como el uso parcial de racimo entero, fermentación en cubas abiertas y una crianza de 16 meses en roble francés, que aporta estructura sin opacar la fruta.

En copa, se presenta como un Pinot Noir jugoso y vibrante, con notas de guindas, frambuesas y arándanos, acompañadas de un sutil carácter floral y toques de bosque húmedo. En boca es fresco, de taninos suaves y elegantes, con un final largo y persistente.

Con este lanzamiento, TerraNoble refuerza su apuesta por los vinos de origen y por mostrar distintas facetas del clima frío de Casablanca, sumando este nuevo ícono a su línea Algarrobo, donde también destacan Chardonnay y Sauvignon Blanc.

Algarrobo Cero Cuatro Pinot Noir 2024 ya está disponible en el ecommerce de la viña a un precio de $39.990, como una opción para quienes buscan explorar vinos con identidad y sentido de lugar.