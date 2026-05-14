Pisqueras Ancestrales del Valle del Limarí: rescatando la tradición del destilado nacional

Hacia el interior precordillerano de la Región de Coquimbo, entre chañares, sauces, álamos y parronales que sobreviven al clima semiárido, pequeñas bodegas familiares continúan destilando como lo hicieron sus abuelos y bisabuelos. Allí, el cobre todavía brilla sobre antiguos alambiques que siguen marcando el ritmo de una tradición que ha resistido sequías extremas, bajos precios de la uva y el abandono progresivo del mundo rural.

En el Valle del Limarí, el pisco nunca ha sido solamente un destilado. Ha sido memoria campesina, herencia familiar y una forma de relacionarse con el territorio que ha pasado de generación en generación.

Un destilado nacido del sol y la altura

El pisco chileno se elabora exclusivamente a partir de uvas aromáticas de cepas moscatel cultivadas en los valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. Entre las variedades más utilizadas están moscatel de Alejandría, moscatel rosada, Pedro Jiménez y torontel.

En el caso del Limarí, las condiciones geográficas son excepcionales. Más de 300 días de sol al año, cielos despejados, una fuerte oscilación térmica entre el día y la noche y la influencia marina de la corriente de Humboldt permiten desarrollar uvas de enorme concentración aromática.

El valle posee además suelos con fuerte presencia mineral que aportan identidad al destilado. Las variedades moscatel —de Alejandría, rosada y amarilla— son protagonistas absolutas de una producción marcada por la intensidad floral y frutal.

La mayoría de las pisqueras ancestrales mantienen métodos tradicionales: vendimia manual, fermentaciones controladas y destilación en alambiques de cobre calentados a fuego directo. El resultado son piscos elegantes y expresivos, con notas de frutas blancas, cítricos y flores, además de una textura limpia y persistente en boca.

El renacer de las pisqueras ancestrales

Durante años, muchas pequeñas pisqueras del Limarí sobrevivieron silenciosamente, lejos de los focos comerciales y de la producción industrial. Sin embargo, en la última década comenzó un fenómeno inesperado: una nueva generación de productores decidió reencontrarse con los saberes familiares y recuperar formas tradicionales de elaboración.

El resultado ha sido el surgimiento de marcas boutique y premium que hoy posicionan al valle como uno de los territorios más interesantes del pisco chileno contemporáneo. Y es que el auge actual del Limarí tiene relación directa con el regreso de pequeños productores y proyectos artesanales.

Aquí no se trata solo de producción: se trata de identidad. Muchas de sus etiquetas forman parte de la llamada Ruta de las Pisqueras Ancestrales del Limarí, un circuito que combina patrimonio agrícola, memoria familiar y turismo de experiencias.

Hoy, el Limarí no solo produce algunas de las etiquetas más reconocidas del país —como Waqar, Pisco Almu, Pisco Chañaral de Carén y Casa Juliá—, sino que además ha construido una nueva narrativa turística donde el visitante puede recorrer bodegas familiares, caminar entre parras centenarias y comprender cómo el desierto logra transformarse en aroma.

Pero el reconocimiento convive con las dificultades. La sequía ha golpeado duramente al valle y, según relata Taborga, hubo temporadas en que algunos productores no lograron cosechar un solo kilo de uva. A ello se suma la migración de jóvenes y la baja rentabilidad agrícola.

Pisco Chañaral de Carén: el valor de resistir

Con raíces profundas en Monte Patria, Chañaral de Carén representa el espíritu más tradicional del pisco limarino. Su historia comenzó hace más de tres décadas con los hermanos Arístides y Marcial Taborga Iriarte, quienes encontraron en el pisco un camino profundamente ligado a la tierra donde crecieron.

Tras la muerte de uno de los fundadores y la enfermedad del otro, Julio Taborga asumió el desafío de continuar la empresa familiar. Ingeniero agrónomo y criado entre alambiques, pasó años levantando la marca prácticamente sin recursos, impulsado por la necesidad de preservar una tradición que sentía parte de su vida.

Se han definido como parte de ese grupo de productores locales que rescata una tradición ancestral de elaboración de pisco. En Chañaral de Carén elaboran distintas categorías —Especial 35°, Reservado 40° y 42°, además de Gran Pisco 46°— donde predominan aromas a moscatel, membrillo y cáscara de naranja. Su Gran Pisco 46° obtuvo Medalla Gran Oro en el Concurso Catador Santiago 2015.

Además, sus proyectos como Chañaral de Carén continúan trabajando en sustentabilidad, eficiencia hídrica y rescate patrimonial.

Pisco Almu: rescatar la memoria del valle

En Rapel, comuna de Monte Patria, Pisco Almu se ha transformado en uno de los proyectos más ligados al rescate patrimonial del pisco chileno.

La familia comenzó a investigar antiguos archivos y correspondencias históricas vinculadas a la antigua Hacienda Pisco Álvarez, reconstruyendo una memoria familiar profundamente conectada al destilado.

El proyecto incorporó alambiques diseñados por la familia para mejorar la recuperación aromática de la fruta para obtener un pisco más fino y delicado. La búsqueda también incluyó la recuperación de antiguas bodegas subterráneas utilizadas históricamente para estabilizar el alcohol a temperatura natural.

En 2017, Pisquera Álvarez cambió su nombre a Pisco Almu, en homenaje a Sergio Álvarez y a Hortensia Muñoz, compañera clave en la historia familiar. Porque más que una marca, Almu representa una manera de entender el pisco como patrimonio vivo.

Pisquera Tulahuén: el Limarí en el mercado premium internacional

Pisquera Tulahuén produce pisco desde 1850, manteniendo viva la tradición de la familia Camposano a lo largo de cinco generaciones. La cosecha manual y la destilación en alambiques de cobre a leña siguen siendo parte esencial de su proceso.

Allí nació Waqar, que ayudó a cambiar la percepción del pisco chileno en mercados internacionales. Elaborado sobre los 1.100 metros de altura, su propuesta apostó por mostrar un destilado sofisticado, elegante y profundamente ligado al terroir del Limarí.

Este pisco premium actualmente exporta a cerca de 40 países. Desde la misma destilería también nació Black Heron, considerado el primer pisco ahumado del mundo, envejecido entre dos y seis años en barricas de roble francés tostado.

Casa Juliá: más de un siglo de tradición

Hace más de cien años, el viticultor mallorquín Onofre Juliá Gomila llegó al Valle del Limarí atraído por la fertilidad de sus tierras y las condiciones únicas de sus microclimas.

En 1905 comenzó a producir alcoholes en Rapel, localidad que hoy forma parte de Monte Patria. La antigua planta de adobe aún permanece en pie y conserva un sistema de producción completamente artesanal: alambiques a fuego directo y destilación guiada “a nariz” por maestros destiladores.

Las cepas moscatel rosada y moscatel de Alejandría dan vida a piscos transparentes y luminosos, con más de tres años de guarda y perfiles aromáticos delicados.

Entre ellos destaca Wilüf —palabra mapudungun que significa “resplandor”—, una etiqueta que conecta la historia familiar con el territorio.

Hoy, es Verónica Juliá, nieta de Onofre, quien mantiene viva una tradición que ya supera el siglo.

Pisco e identidad gastronómica

Las Pisqueras Ancestrales del Valle del Limarí no solo producen destilados de excelencia. También resguardan una memoria agrícola y cultural que ha logrado mantenerse viva pese a las dificultades del territorio.

La experiencia pisquera del Limarí también dialoga con la cocina regional. Quesos de cabra, aceitunas, aceite de oliva, papayas confitadas y mariscos provenientes del litoral cercano complementan los matices aromáticos de los piscos ancestrales.

En distintos restaurantes y experiencias de turismo gastronómico, el pisco ha comenzado a ocupar un nuevo lugar: no solo como bebida, sino también como ingrediente para reducciones, salsas y preparaciones que buscan expresar el territorio.

Aquí, cada copa es paisaje; cada aroma, historia. Y cada productor es guardián de un oficio transmitido entre generaciones.

Porque en el Limarí el pisco todavía conserva algo difícil de encontrar en la industria contemporánea: una conexión directa entre territorio, comunidad y memoria.