La cerveza es cultura

Me ha tocado ser testigo —en primera persona— de cómo ha cambiado la relación que tenemos con el alcohol en Chile. Hoy vemos una transformación en el consumo y una mayor conciencia, algo que, bien entendido, es positivo y necesario.

Sin embargo, en esa conversación creo que es importante no perder los matices. La cerveza tiene una historia y un sentido cultural que vale la pena poner en valor.

Esta ha acompañado a la humanidad por miles de años como parte de la vida diaria y, sobre todo, como una instancia de encuentro. En el sur de Chile, esa tradición se integró de manera natural a la vida social, transformándose en un ritual simple pero significativo: reunirse, conversar y compartir.

En Chile, el consumo de alcohol se ha modificado, según estudios el consumo de cerveza —que bordea los 50 a 55 litros per cápita al año— se ha estabilizado, reflejando una tendencia clara: las personas están optando por un consumo responsable.

Ese cambio es una oportunidad para fortalecer una mejor cultura de consumo. Porque la cerveza, aun cuando tenga alcohol, es perfectamente compatible con un estilo de vida equilibrado cuando se vive desde la moderación. No se trata de cantidad, sino de calidad y contexto: del momento, de la compañía, de la experiencia.

Por eso creo en la importancia de poner en valor este arte que apasiona e inspira a tanta gente alrededor del mundo, en resignificarla. Volver a entenderla como lo que siempre ha sido: una excusa para encontrarnos.

Porque al final, más allá de cualquier cifra, hay algo que no ha cambiado: la cerveza sigue siendo ese momento en que alguien levanta un vaso y dice “salud”, y en ese gesto simple, se construye algo mucho más grande.

Y eso —en estos tiempos— es algo que vale la pena cuidar.