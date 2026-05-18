3 propiedades que hacen de las sardinas un superalimento barato ideal para tu salud

Los ácidos grasos esenciales omega-3 juegan un papel clave en la composición de las membranas celulares de varios tejidos, pero nuestro cuerpo no puede sintetizarlos por si mismo.

Eso quiere decir que deben ser consumidos a través de la dieta.

Y aunque hay una variedad de ellos, la mayoría de los estudios científicos que analizan los efectos sobre la salud se han centrado en tres tipos: el ácido alfa-linoléico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA).

El ácido graso ALA se considera un precursor tanto de EPA como de DHA, que son los ácidos útiles para los tejidos humanos. Y aunque el cuerpo puede transformar el ALA que consume en EPA y DHA, lo hace a una tasa muy ineficiente: menos del 8% para EPA y menos del 4% para DHA.

La gran ventaja que tiene consumir peces grasos como las sardinas o el salmón por encima de otras fuentes de ácidos omega-3 es que el cuerpo del pez ya ha convertido una gran cantidad de los ALA que consumieron de las algas en EPA y DHA, por lo que. cuando los comemos, estamos ingiriendo EPA y DHA directamente.

“Las sardinas se consideran una de las fuentes importantes de este tipo de grasas omega-3, al igual que lo son el salmón y el arenque, porque son pescados que viven en agua fría y producen este tipo de grasas para regular su temperatura”, le explicó a BBC Mundo el profesor Jorge Monserrate, del departamento de ciencias naturales, salud y bienestar del Miami-Dade College en Florida.

“Los omega 3 de las sardinas ayudan a reducir el riesgo de enfermedades del corazón porque contribuyen a bajar los niveles de triglicéridos”, explicó.

Además, según reportan los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., los ácidos EPA y DHA podrían jugar un papel en reducir el riesgo de sufrir de cáncer de mama, cáncer colorrectal, enfermedad de Alzheimer, degeneración macular senil o la enfermedad de ojo seco.

Es por eso que las autoridades de la salud, incluidas la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomiendan consumir un mínimo de dos porciones de pescados grasos a la semana.

Y aunque existen una gran cantidad de suplementos de omega-3 en el mercado, la información sobre su efectividad es limitada.

“No se ha encontrado evidencia de beneficios cardíacos derivados de los suplementos de aceite de pescado en los múltiples estudios aleatorios que se han hecho a lo largo de las últimas dos décadas,” decía un artículo de Harvard Healthde 2023.

“Si bien estos suplementos aportan ácidos grasos omega-3, existen mejores formas de obtener estas grasas esenciales a través de la dieta”.