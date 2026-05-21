Día Internacional del Chardonnay: la cepa que encontró en Chile un terroir extraordinario

A diferencia de otras celebraciones vitivinícolas ligadas a hitos históricos, el Día Internacional del Chardonnay nació en 2010 como una iniciativa impulsada por la industria del vino en Estados Unidos. Se celebra cada año el jueves previo al Memorial Day, fecha que marca el inicio informal de la temporada estival en el hemisferio norte y que se ha transformado en una oportunidad para rendir homenaje a una de las variedades blancas más cultivadas y versátiles del mundo.

Aunque su origen es reciente, la efeméride ha sido adoptada por productores y amantes del vino en numerosos países, incluido Chile, donde el Chardonnay vive uno de los momentos más destacados de su historia.

Antes del auge de los valles costeros, el Chardonnay chileno construyó gran parte de su prestigio en el Valle Central. Zonas como Maipo, Curicó, Maule y Colchagua permitieron desarrollar la cepa a gran escala y posicionarla en los principales mercados internacionales. Aunque hoy la atención de la crítica se concentra en terroirs de clima frío como Casablanca y Limarí, el Valle Central continúa aportando expresiones de gran calidad, caracterizadas por una fruta más generosa, volumen en boca y una versatilidad que ha sido clave en la consolidación internacional del vino chileno.

La revolución de los climas fríos

Originario de Borgoña, el Chardonnay fue durante décadas asociado a vinos de gran volumen, marcados por la barrica y perfiles mantecosos. Sin embargo, las tendencias internacionales han evolucionado hacia estilos más frescos, precisos y gastronómicos, una transformación en la que Chile ha logrado posicionarse como protagonista.

La influencia del Océano Pacífico y de la corriente de Humboldt genera temperaturas moderadas, nieblas matinales y largos períodos de maduración, condiciones que favorecen la conservación de la acidez natural y permiten expresar con claridad las características de cada terroir.

El resultado son vinos de fruta blanca y cítricos, delicados matices florales y una marcada impronta mineral y salina que se ha convertido en una de las señas de identidad más reconocibles del Chardonnay chileno.

Casablanca: la cuna del Chardonnay moderno chileno

Si existe un valle responsable de la transformación de los vinos blancos nacionales, ese es Casablanca. A poco más de 30 kilómetros del océano Pacífico, esta zona revolucionó la viticultura chilena en la década de 1990 al demostrar que las variedades de clima frío podían alcanzar estándares comparables a los grandes referentes internacionales.

Hoy continúa siendo un punto de referencia gracias a sus mañanas frías, tardes templadas y permanente influencia marítima.

Entre sus productores más destacados se encuentran Veramonte, reconocida por sus Chardonnay orgánicos de gran pureza y expresión frutal; Casas del Bosque, cuyos vinos destacan por el equilibrio entre frescura y complejidad; y Viña Cono Sur, que ha consolidado una sólida reputación internacional con sus blancos de clima frío.

Precisamente, el 20 Barrels Chardonnay 2024 de Cono Sur obtuvo uno de los mayores reconocimientos recientes para la categoría al ser elegido Mejor Vino Blanco y recibir Medalla Gran Oro en Catad’Or World Wine Awards 2025. Proveniente de los sectores más costeros de Casablanca, combina notas de piña madura, pomelo, flores blancas y una vibrante mineralidad que refleja el carácter contemporáneo del valle.

La viña también ofrece otras interpretaciones de la variedad, como Bicicleta Chardonnay y Single Vineyard Chardonnay, este último elaborado en sectores de fuerte influencia oceánica.

Casablanca también ha sido escenario para proyectos que exploran distintas expresiones de la cepa. TerraNoble, por ejemplo, desarrolla su Algarrobo Chardonnay en el sector Las Dichas, una de las áreas más frías del valle. El vino destaca por sus notas de piña, papaya y cítricos, acompañadas de textura cremosa, mineralidad y una notable tensión en boca.

Otra protagonista de la zona es Viñamar, pionera en demostrar el potencial de Casablanca para la elaboración de espumantes de clase mundial. Gracias al clima frío y a la lenta maduración de las uvas, el Chardonnay se convierte aquí en la columna vertebral de algunos de los espumantes más exitosos del país, aportando frescura, elegancia y estructura.

El Norte Verde: la nueva frontera del Chardonnay chileno

Si Casablanca abrió el camino, el Norte Verde ha llevado al Chardonnay chileno a una nueva dimensión.

Los valles de Limarí y los sectores costeros de Coquimbo se encuentran hoy entre los terroirs más admirados de Sudamérica para la producción de vinos blancos. La cercanía al desierto de Atacama, la influencia permanente de la corriente de Humboldt, las abundantes nieblas costeras y, especialmente, la presencia de suelos calcáreos de origen marino, generan condiciones únicas para esta variedad.

Estos suelos ricos en carbonato de calcio, comparados frecuentemente con algunos de los grandes terroirs europeos, aportan tensión, profundidad, textura y una distintiva sensación salina que hoy define a muchos de los Chardonnay más prestigiosos del país.

Entre los grandes responsables del prestigio internacional de Limarí se encuentra Talinay, el emblemático viñedo de Viña Tabalí ubicado a apenas 12 kilómetros del océano Pacífico.

Su singularidad radica en la combinación de influencia marítima permanente, temperaturas frescas y una extraordinaria concentración de piedra caliza, una rareza geológica en la viticultura chilena.

Durante los últimos años, Tabalí ha profundizado esta búsqueda con Talinay Caliza Chardonnay, proveniente de una microparcela de apenas 0,7 hectáreas que concentra la mayor presencia de material calcáreo del viñedo. La cosecha 2022 obtuvo 98 puntos de James Suckling y 95 puntos tanto de Robert Parker como de Vinous, consolidándose entre los Chardonnay más reconocidos de Sudamérica.

Su perfil combina precisión, frescura y profundidad, atributos que han llevado a algunos especialistas a compararlo con grandes referencias internacionales de la variedad.

Limarí: frescura y elegancia

Otro de los exponentes destacados del valle es Marqués de Casa Concha Chardonnay, elaborado a partir de viñedos de Limarí. El vino exhibe aromas de pera madura, flores blancas, avellanas tostadas y una marcada mineralidad, mientras que en boca destaca por su textura sedosa, frescura y largo final.

Según la viña, las condiciones únicas del valle —cielos despejados, neblinas matinales y suelos arcillosos con presencia calcárea— permiten desarrollar vinos especialmente versátiles para la gastronomía, ideales para acompañar pescados, mariscos y preparaciones cremosas.

La importancia de Limarí quedó nuevamente de manifiesto este año con la creación de Viña Amelia, la primera viña chilena con distribución internacional dedicada exclusivamente a Chardonnay y Pinot Noir. Su identidad se construye en torno al viñedo Quebrada Seca, ubicado a apenas 23 kilómetros del océano Pacífico, donde las condiciones extremas permiten elaborar vinos de gran tensión, mineralidad y capacidad de guarda. Amelia Chardonnay se ha transformado en una de las etiquetas más reconocidas de la nueva generación de blancos premium chilenos.

Entre las novedades más comentadas destaca Gran Chiriquí Chardonnay, la nueva incorporación de alta gama de Santa Rita. Proveniente de una microparcela de apenas una hectárea en Limarí, fue concebido por la enóloga Teresita Ovalle como una expresión de máxima precisión del origen.

Con una producción limitada a solo 440 botellas, el vino combina crianza en antiguas barricas francesas y afinamiento en concreto, alcanzando 97 puntos en la Guía Descorchados 2026, donde además fue distinguido como Vino Revelación e incluido entre los mejores Chardonnay y vinos blancos de Chile.

A esta lista se suma Delanz Chardonnay, de Viña Carmen, elaborado con uvas provenientes de Punitaqui, también en Limarí. Según la enóloga Ana María Cumsille, el vino expresa notas cítricas, fruta de carozo, una marcada mineralidad y un final salino que refleja fielmente el origen calcáreo del viñedo. La crítica especializada lo ha respaldado con 96 puntos en La CAV, 95 puntos en Descorchados y 93 puntos de Robert Parker Wine Advocate.

Un vino que habla de lugar

La evolución del Chardonnay chileno refleja una de las grandes tendencias del vino contemporáneo: la búsqueda de autenticidad, origen e identidad territorial.

Lo que durante años fue considerado simplemente una variedad versátil, hoy encuentra en Chile una plataforma excepcional para expresar la singularidad de cada paisaje. Casablanca continúa siendo la referencia histórica de los blancos costeros; San Antonio aporta tensión oceánica y energía; Malleco abre nuevas posibilidades en el sur; mientras que Limarí y el Norte Verde se consolidan como algunos de los territorios más fascinantes del mundo para la cepa gracias a sus suelos calcáreos y su estrecha relación con el océano y el desierto.

En el Día Internacional del Chardonnay, Chile no solo celebra una variedad. Celebra la consolidación de un patrimonio vitivinícola capaz de producir algunos de los vinos blancos más elegantes, vibrantes y auténticos del hemisferio sur, desde el Valle Central hasta las nieblas costeras de Casablanca y el carbonato de calcio de los suelos del Norte Verde.