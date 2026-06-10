Ciao Amore: el emprendimiento chileno que recibió el sello del auténtico gelato italiano

Hay proyectos que nacen de un plan de negocios y otros que nacen de una historia familiar, como Ciao Amore. Cuando Fernando Echeverría y Valentina Valdés comenzaron a imaginar una gelatería en Santiago, no pensaban únicamente en vender helados. Querían recrear una experiencia. Una que los transportara a las calles de Italia, a las recetas transmitidas entre generaciones y a la forma en que los italianos entienden el acto de compartir algo dulce.

Esa búsqueda por la autenticidad acaba de recibir un importante respaldo internacional. El pasado 1 de junio, Ciao Amore fue distinguida con el sello Ospitalità Italiana, una certificación otorgada por las Cámaras de Comercio Italianas a aquellos establecimientos que preservan y promueven la verdadera cultura gastronómica italiana en el mundo.

La distinción convierte a la gelatería chilena en una de las pocas del país en obtener este reconocimiento, reservado para negocios que cumplen estrictos estándares de calidad, tradición y fidelidad a las recetas originales.

Pero detrás del sello hay años de aprendizaje.

“Viajamos a Italia y recorrimos muchas gelaterías. Allí fuimos tomando ideas y entendiendo cómo se elaboraba realmente el gelato italiano. Nos especializamos para traer materias primas desde Italia y desarrollar un producto completamente natural, sin colorantes ni aditivos, con la textura y características que tiene un auténtico gelato italiano”, cuenta Fernando Echeverría, chef y socio fundador de la marca.

La historia también tiene un componente familiar. Valentina creció conectada con las tradiciones italianas y encontró en los recuerdos de su nonna una fuente de inspiración para construir la identidad del proyecto.

“Fernando es chef y yo provengo de una familia italiana. Nos dimos cuenta de que juntos podíamos transmitir esa cultura a través de los gelatos. Tomamos muchas recetas y recuerdos familiares, especialmente de mi abuela, y los transformamos en sabores que hoy forman parte de nuestra propuesta”, explica.

Desde su apertura, el 14 de febrero de 2023, Ciao Amore ha ido construyendo una comunidad de clientes que busca algo más que un postre. Sus locales, ubicados en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y en Huechuraba, se han convertido en puntos de encuentro para quienes valoran la elaboración artesanal, los ingredientes de calidad y las historias que hay detrás de cada sabor.

El reconocimiento Ospitalità Italiana llega precisamente a validar esa filosofía. El programa internacional busca destacar a emprendedores que transforman sus negocios en verdaderas embajadas culturales, donde el origen de los ingredientes, el respeto por las recetas tradicionales y la experiencia de hospitalidad forman parte esencial de la propuesta.

Para Paola Della Schiava, directora de la Cámara de Comercio Italiana en Chile, el reconocimiento va mucho más allá de un premio gastronómico.

“Es una declaración de identidad italiana. Distingue a aquellos restaurantes, pizzerías y gelaterías en el extranjero que garantizan el respeto por los estándares de calidad y hospitalidad de la auténtica cultura gastronómica italiana”, señala.

Para Ciao Amore, el sello representa un nuevo hito en una historia que recién comienza. Mientras prepara su llegada a nuevos espacios comerciales, la marca sigue apostando por lo mismo que inspiró sus primeros pasos: demostrar que un gelato puede ser mucho más que un helado y convertirse en un pequeño viaje a Italia sin salir de Santiago.