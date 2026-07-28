Proyecciones del Gobierno: minería privada aportará cifra récord al Fisco gracias al cobre y litio

El favorable escenario para el cobre y el litio elevará este año el aporte de la minería a las arcas fiscales. La Dirección de Presupuestos (Dipres) proyectó que la gran minería privada alcanzará un récord histórico de US$ 8.039 millones en pagos al Fisco durante 2026, impulsada por el alza de los precios internacionales de ambos minerales.

Según el diario La Tercera, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) estima que los ingresos efectivos del Gobierno Central crecerán un 6% real respecto del año anterior, hasta alcanzar $80 billones, equivalentes a US$ 88.842 millones.

Según el organismo, la mejora responde principalmente a un mayor aporte de la minería privada, al incremento de los traspasos de Codelco y a mayores rentas de la propiedad asociadas al litio.

“En el escenario base, la trayectoria de ingresos efectivos se revisa al alza respecto del informe previo, principalmente por una mayor recaudación de la minería privada —asociada al mayor precio esperado del cobre— y por mayores rentas de la propiedad”, señala el informe.

La Dipres también ajustó al alza las proyecciones para Codelco. “Los traspasos de Codelco aumentan respecto del informe anterior, debido a la actualización del escenario para el precio del cobre y de las proyecciones operacionales de la empresa. En particular, el mayor precio esperado del cobre compensa la revisión a la baja de la producción proyectada”, indica el documento.

En el caso del litio, el organismo prevé mayores ingresos para Corfo gracias a un escenario de precios más favorable.

“Las rentas de la propiedad también registran un aumento, explicado en buena medida por una mayor proyección de ingresos provenientes del litio, consistente con un mayor precio esperado del mineral”, agrega.

De concretarse las estimaciones, la minería privada aumentará en 32% su aporte respecto de 2025 y representará cerca del 9,1% de todos los ingresos fiscales del año.

La cifra superaría ampliamente el anterior máximo histórico de US$ 6.207 millones, registrado en 2007.

En tanto, Codelco transferiría US$ 3.188 millones al Estado, su mejor resultado en cinco años y un incremento real de 58% respecto del ejercicio anterior.

Corfo, por su parte, obtendría US$ 1.231 millones provenientes del litio, lo que implicaría un aumento real de 234% frente a 2025.

Actualmente, el cobre promedia US$ 5,95 la libra, un alza de 38% respecto del año pasado, mientras que el litio alcanza un promedio de US$ 18.884 por tonelada, con un incremento anual de 119%.

Pese al favorable escenario de precios, la producción chilena de cobre continúa estancada. A mayo, el país acumulaba cerca de 2 millones de toneladas, un 9% menos que en igual período del año anterior, y Cochilco mantiene su proyección de 5,3 millones de toneladas para el cierre de 2026.