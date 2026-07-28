Línea 5 opera sin detención de trenes en estación Santa Isabel tras incendio de vagón

La Línea 5 del Metro de Santiago retomó este martes su funcionamiento entre Plaza de Maipú y Vicente Valdés, aunque los trenes circulan sin detenerse en la estación Santa Isabel, la que permanece cerrada tras el incendio que afectó a un vagón durante la tarde del lunes.

Metro informó que el resto de las estaciones de la línea se encuentra operativo. Debido al cierre de Santa Isabel, Parque Bustamante funciona como una estación común y dejó temporalmente de operar como estación de combinación tarifaria especial.

La empresa llamó a los usuarios a planificar sus viajes considerando que no es posible ingresar, salir ni abordar trenes en Santa Isabel. La reapertura de la estación quedó sujeta a los trabajos de limpieza, revisión de la infraestructura y monitoreo que continúan desarrollándose en el lugar.

La emergencia se registró alrededor de las 17.12 horas del lunes, cuando un tren modelo NS-74 se incendió mientras permanecía detenido en la estación. El hecho obligó a evacuar el recinto y a suspender temporalmente el servicio en seis estaciones de la Línea 5.

Metro señaló que mantiene una investigación para determinar si el fuego se originó por algún elemento presente en la vía o por una falla del propio tren. El modelo siniestrado corresponde a la tecnología más antigua que actualmente opera en la red y forma parte de un plan de modernización destinado a prolongar su vida útil.