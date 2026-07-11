Cuál es el origen del “tacofredag”, la tradición noruega de comer tacos los viernes

Entre quienes llegaron al país se encontraban trabajadores petroleros y consultores de Texas, que no solo aportaron sus conocimientos técnicos sobre perforación, sino también su gusto por la cocina Tex-Mex.

Un astuto comerciante noruego de Stavanger comenzó a importar alimentos internacionales para abastecer a esta nueva comunidad y, en las décadas siguientes, los supermercados empezaron a ofrecer kits Tex-Mex de marcas como Old El Paso y Santa Maria.

Lo que empezó como un antojo de expatriados se convirtió poco a poco en un ritual nacional.

Hoy en día, los pasillos de los supermercados de toda Noruega están repletos de productos Tex-Mex envasados, con cajas de colores llamativos que contienen tortillas para tacos, mezclas de especias y salsa suave.

Los tacos están tan arraigados en la cultura gastronómica noruega que la oficina de estadística del país ha creado incluso un “Índice del Taco” para seguir la evolución de los precios de sus ingredientes habituales.

Esta obsesión llega hasta el futbolista más famoso de Noruega: en un vídeo que muestra un día de su vida, Erling Haaland afirma que los tacos son “una de mis cosas favoritas”.

“El taco noruego es un estado mental; es como preguntarle a un sueco qué es el ‘fika'”, afirma Helle Øder Valebrokk, periodista gastronómica y autora de “¡Taco!”, un libro de recetas noruego nominado a premios que incluye una receta de tacos para cada viernes del año.

“Yo lo llamo el happy meal noruego: el viernes de tacos, cada uno se prepara los suyos con la carne, las verduras y la salsa, así que todos comen lo que quieren”.

El resultado es una tradición culinaria que no es ni mexicana ni totalmente tejana, sino algo que Noruega ha hecho inequívocamente suyo.

La norueguización del taco

Lo que hizo que el tacofredag se arraigara en la cultura, mientras otros alimentos importados seguían siendo ocasionales, fue la forma tan eficaz en que resolvía un problema noruego: lograr que la cena del viernes se sintiera como un momento compartido y relajado tras una semana ajetreada.

Los kits de supermercados simplificaban la preparación de los tacos, los recipientes con diversos ingredientes permitían personalizarlos a gusto de cada uno y la definición flexible —de estilo Tex-Mex— de lo que constituye un “taco” facilitaba su adaptación a los paladares locales.

“En la vida cotidiana de Noruega, no siempre se cena en familia”, comenta Valebrokk.

“La gente está ocupada, los niños asisten a actividades deportivas y muchas familias no se sientan juntas a comer. Sin embargo, el viernes la situación cambia: es un día sagrado para los noruegos, el momento en que por fin pueden relajarse en compañía”.

El taco noruego dista mucho de los tacos mexicanos tradicionales. Por lo general, se sirve en una tortilla crujiente rellena de carne picada y cubierta con queso, crema agria y lechuga; aquí prima la sencillez y el ritual de compartir sobre la autenticidad culinaria.