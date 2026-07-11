Festival de la Trufa Negra 2026: restaurante celebra la temporada de uno de los ingredientes más exc

La temporada de la trufa negra fresca ya comenzó y, con ella, una de las iniciativas gastronómicas dedicadas a este apreciado ingrediente. El restaurante Chat Noir Bistronomie inauguró el Festival de la Trufa Negra 2026, una propuesta que busca poner en valor este producto estacional mediante una carta especialmente diseñada por el chef francés Franck Dieudonné.

La propuesta está encabezada por el chef francés Franck Dieudonné, quien elaboró un menú especial donde combina técnicas de la cocina francesa con una mirada contemporánea. El eje de la carta es la trufa negra local, un producto cuya temporada se extiende únicamente durante algunas semanas y finaliza a fines de agosto.

“La trufa no se parece a nada. Es profunda, elegante, intensa y misteriosa. Posee ese sabor umami que despierta el paladar y transforma por completo un plato”, explican desde el equipo culinario de Chat Noir. “Es difícil describirla, y ahí reside su magia: evoca tierra húmeda, bosque, frutos secos, mantequilla, invierno y lujo natural. Es un sabor que no se explica… se vive”, agregan.

¿Qué es la trufa negra y por qué es tan apreciada?

La trufa negra es un hongo subterráneo considerado uno de los ingredientes más exclusivos de la gastronomía mundial debido a su escasa disponibilidad, su corta temporada y su intenso perfil aromático.

Su sabor, asociado al denominado umami, permite potenciar preparaciones sin necesidad de grandes cantidades. Habitualmente se utiliza laminada sobre pastas, risottos, huevos, papas, quesos cremosos o mantequilla, aportando complejidad y profundidad a platos de preparación sencilla.

Debido a que la temporada de la trufa negra fresca comienza durante el invierno y concluye a fines de agosto, su disponibilidad es limitada, lo que convierte este período en el principal momento para degustarla.

Alianza para garantizar la calidad del producto

El lanzamiento del festival contó con la participación de Sonja Ungar, gerenta general de Katankura, empresa dedicada a la comercialización internacional de trufas negras frescas y productos gourmet derivados.

Según informó el restaurante, esta colaboración busca asegurar que las trufas utilizadas durante el festival cumplan con altos estándares de frescura y calidad.

El Festival de la Trufa Negra 2026 estará disponible únicamente durante las semanas que dure la temporada del producto fresco.

Desde el restaurante recomendaron realizar reservas con anticipación debido al carácter estacional de la iniciativa y a la disponibilidad limitada del ingrediente.

Chat Noir Bistronomie está ubicado en el Hotel Wyndham Pettra, en Lo Barnechea, y cuenta con estacionamiento liberado para sus visitantes.