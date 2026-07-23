Nuevas preferencias de consumo impulsan la innovación y transformación del mercado de snacks

La categoría de snacks vive una transformación impulsada por consumidores que buscan opciones más diversas y alineadas con sus hábitos de vida. Ingredientes integrales, alternativas sin azúcar, productos libres de gluten y propuestas de origen vegetal marcan las nuevas tendencias que están redefiniendo el mercado.

El consumo de snacks sigue ganando terreno a nivel global. Seis de cada diez consumidores ya incorporan estos productos en su rutina diaria y uno de cada cuatro asegura que consume más snacks que hace un año, según el estudio State of Snacking, elaborado por Mondelēz International en alianza con Mintel y Black Swan Data.

Este crecimiento no solo evidencia un mayor consumo, sino también un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes buscan productos que respondan a sus necesidades nutricionales, estilos de vida y hábitos alimentarios.

Consumidores más exigentes impulsan nuevas categorías

En Chile, esta evolución se refleja en la diversificación de la oferta. De acuerdo con datos de Euromonitor International, los snacks altos en proteína registraron un crecimiento del 82% entre 2020 y 2024, mientras que las alternativas de origen vegetal aumentaron un 262% durante el mismo período.

Los productos libres de gluten, en tanto, se consolidaron como la principal categoría de snacks asociados al segmento health & wellness en el país, alcanzando ventas superiores a los CLP 235 mil millones en 2024.

“Más que hablar de una tendencia específica, hoy vemos consumidores que combinan distintos criterios al momento de elegir un snack. Esa diversidad de expectativas está redefiniendo la categoría y desafiando a las marcas a innovar con propuestas que respondan a diferentes necesidades y estilos de vida”, explica Silvia Saenz, Nutrition Strategy and Communication Lead para Latinoamérica de Mondelez International, compañía detrás de marcas como Oreo, Milka, Philadelphia y Trident.

Innovación y proyecciones de crecimiento

La transformación de las preferencias de consumo también ha impulsado a las empresas a ampliar y adaptar sus portafolios. En el caso de Mondelēz International, algunas de sus marcas han incorporado atributos asociados a estas nuevas demandas del mercado.

En Chile, Club Social sumó ingredientes integrales a su propuesta; Oreo utiliza ingredientes aptos para una alimentación vegetariana y trigo proveniente de fuentes sostenibles; Trident y Clight ofrecen alternativas sin azúcar; mientras que productos como las galletas de arroz Cerealitas y algunas presentaciones de Cadbury y Toblerone son aptas para una alimentación libre de gluten.

Las proyecciones de Euromonitor International anticipan que esta tendencia continuará en los próximos años, con un crecimiento sostenido de las categorías vinculadas a beneficios funcionales y preferencias alimentarias específicas. El desafío para la industria será seguir desarrollando productos capaces de responder a consumidores cada vez más informados y exigentes al momento de elegir sus snacks.