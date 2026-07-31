ChocOWine: el recorrido urbano que mezcla vino chileno y chocolate artesanal

Cada vez son más las experiencias turísticas que buscan ir más allá de las visitas tradicionales y proponen descubrir las ciudades a través de su gastronomía, su cultura y sus espacios públicos. En Santiago, una de las iniciativas que apunta en esa dirección es ChocOWine, una experiencia urbana que combina vino chileno y chocolate artesanal.

La propuesta reúne degustaciones, maridajes y relatos sobre el entorno en un recorrido diseñado para personas adultas, ya sea en pareja, con amigos o de manera individual, incorporando el patrimonio urbano como parte de la experiencia.

Un recorrido que une vino, chocolate y ciudad

Bajo el concepto Wine & Chocolate Date, la iniciativa busca acercar a los participantes a la tradición vitivinícola chilena y a la chocolatería artesanal mediante un formato itinerante.

Más que una degustación, el recorrido incorpora elementos vinculados a la identidad de cada barrio, con espacios para conocer su historia, gastronomía y vida cultural mientras se desarrollan distintas experiencias de maridaje.

El proyecto se presenta como una alternativa para redescubrir Santiago desde una mirada más pausada, donde el vino, el chocolate y la conversación forman parte del recorrido.

Barrios emblemáticos como escenario

La propuesta está concebida para desarrollarse en distintos sectores de la ciudad, permitiendo que la experiencia cambie según el barrio elegido.

Entre los lugares considerados se encuentran Parque Bustamante, Bellavista, Bellas Artes–Lastarria, Barrio Yungay, Barrio Brasil, Barrio Italia, Plaza Ñuñoa y el Casco Histórico de Santiago.

Actualmente, la experiencia puede realizarse en Casa Zañartu y La Peluquería Francesa, dos espacios que forman parte del circuito inicial.

El formato es itinerante, por lo que contempla la incorporación de nuevos barrios y locales que decidan sumarse a la iniciativa.

Turismo urbano con foco en las experiencias

El recorrido está pensado para desarrollarse durante todo el año y puede realizarse en español, inglés o portugués.

Su duración es flexible, aunque los organizadores recomiendan entre dos y tres horas para completar la experiencia.

La propuesta está orientada a distintos perfiles de público adulto, incluyendo parejas, personas que participan de forma individual y grupos de amigos interesados en combinar gastronomía, cultura y turismo urbano en un mismo recorrido.

Una tendencia que apuesta por redescubrir las ciudades

El desarrollo de experiencias que integran patrimonio, gastronomía y productos locales forma parte de una tendencia que busca diversificar la oferta turística en las ciudades.

En este caso, el vino chileno y el chocolate artesanal funcionan como punto de partida para recorrer distintos barrios de Santiago y generar espacios de encuentro que combinan degustaciones, historias locales y gastronomía.

Con un formato itinerante y la posibilidad de incorporar nuevos circuitos, ChocOWine plantea una manera diferente de conocer la capital, donde el recorrido urbano se transforma en una experiencia sensorial que reúne sabores, cultura y vida de barrio.