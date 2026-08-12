Día de la Juventud: el creciente interés de los jóvenes chilenos por el mate

Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, una fecha instaurada por Naciones Unidas para poner en el centro a las nuevas generaciones. En Chile, una de las tendencias que ha ganado espacio entre los jóvenes es el consumo de mate, bebida que combina tradición con nuevas formas de consumo.

Una tradición que suma nuevos consumidores

Desde el año 2000, cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara esta fecha en diciembre de 1999.

La jornada busca poner atención en las características y tendencias que marcan a este grupo etario. Entre ellas, el consumo de mate ha comenzado a ganar presencia entre jóvenes chilenos, tanto en sus hogares como en lugares de estudio y trabajo.

Además de su dimensión social, el mate también ha despertado interés por sus distintas variedades y formas de consumo. En universidades y oficinas, por ejemplo, puede convertirse en una instancia para compartir y socializar.

El interés de los jóvenes por el mate

Desde la industria yerbatera observan que las nuevas generaciones están teniendo un rol relevante en el crecimiento de esta bebida en Chile.

“El consumo en el país viene mostrando un crecimiento sostenido, especialmente entre las generaciones más jóvenes que se acercan a esta bebida por curiosidad y afinidad cultural. Hoy, son quienes más demandan a las marcas propuestas innovadoras y experiencias diferenciadas”, comenta Sol Orquera, CEO de CBSé, compañía argentina fundada por sus padres.

La ejecutiva agrega que esta búsqueda ha llevado a incorporar nuevas propuestas en torno a una tradición que mantiene su esencia.

“Esa mirada innovadora fue clave para acercar el mate a nuevos consumidores y también para adaptarse a distintos hábitos y mercados, como el chileno. Se ha posicionado no sólo como una yerba mate, sino como una experiencia que conecta tradición, sabor e innovación, respetando la esencia del mate y, al mismo tiempo, reinventándolo”, complementa.

Sabores y variedades para las nuevas generaciones

CBSé cuenta actualmente con 15 variedades en Chile, donde se encuentran alternativas como CBSé Hierbas Serranas y CBSé Guaraná, esta última descrita por la compañía como una de las opciones más requeridas por los jóvenes debido a su componente energético.

A estas alternativas se sumaron recientemente ediciones limitadas como CBSé Chocolate Dubái y CBSé Mango Picante, ampliando la variedad de sabores disponibles para los consumidores.

“En CBSé buscamos conectarnos con nuestros consumidores y llevarles experiencias que vayan más allá, que expresen emociones. Estos lanzamientos invitan a la gente a reunirse, a desafiarse, a probar lo nuevo y a compartir sensaciones”, explica Carolina Valeria, Gerenta de Marketing y Comunicaciones.

Así, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el mate aparece como una tradición que encuentra nuevas formas de instalarse entre los consumidores jóvenes en Chile, combinando el componente social de la bebida con una oferta que incorpora distintos sabores y propuestas.