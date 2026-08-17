Encuentro Quesos 2026: Chile busca fortalecer la cultura y profesionalización del queso

El queso chileno atraviesa un momento de creciente interés entre consumidores, productores, chefs y profesionales de la gastronomía. En este contexto, Encuentro Quesos 2026 presentó una nueva etapa de su proyecto, orientada no solo a visibilizar a las queserías nacionales, sino también a fortalecer los conocimientos, la comercialización y los vínculos que conforman la cadena del queso en Chile.

El lanzamiento oficial se realizó este martes 11 de agosto en Les Dix Vins, en Mercado Urbano Tobalaba (MUT), con la participación de representantes del sector público, la industria alimentaria, productores, gastronomía y medios de comunicación.

La actividad fue encabezada por Alejandro Thomas, director de Encuentro Quesos y Fromelier, quien presentó los principales desafíos de la iniciativa y el trabajo que se ha desarrollado para poner en valor la producción quesera nacional y acercar el mundo del queso a nuevos consumidores.

Entre los asistentes estuvieron Álvaro Cárcamo, asesor del ministro de Agricultura, Jaime Campos; Henry Azurmendi Toledo, gerente general de Sercotec; y Andrés Ilabaca, director comercial de Espacio Food & Service, quienes acompañaron la presentación de la edición 2026.

Formación, competencia y comercialización: los tres ejes de Encuentro Quesos 2026

La nueva edición de Encuentro Quesos tendrá tres grandes hitos que apuntan a profesionalizar distintos ámbitos de la cultura del queso en Chile.

El primero es el Programa de Formación CheeseMonger Nivel 1, que comenzó este 13 de agosto y contempla seis sesiones online impartidas por Lee Salas, referente latinoamericano en cultura quesera.

La capacitación está dirigida a todas las personas interesadas en aprender sobre queso, sin necesidad de contar con experiencia profesional previa. Al finalizar el programa, los participantes podrán rendir una evaluación para optar a la Certificación CheeseMonger Nivel 1, otorgada por la Facultad de Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La formación busca entregar herramientas para conocer, seleccionar, conservar, presentar y comunicar mejor los quesos, conocimientos que resultan cada vez más relevantes para restaurantes, tiendas especializadas, hoteles, distribuidores, productores y consumidores.

Chile tendrá su primer concurso nacional de CheeseMonger

La certificación también tendrá un segundo propósito: será requisito para quienes quieran continuar el proceso de postulación al Primer Concurso Nacional CheeseMonger de Chile.

De los postulantes serán seleccionados 12 participantes, quienes competirán por convertirse en el Mejor CheeseMonger de Chile, en una instancia inédita para el país que busca reconocer el conocimiento y las habilidades asociadas al servicio y la cultura del queso.

El concurso introduce así una figura todavía poco conocida por el gran público, pero fundamental dentro de la industria quesera: el especialista capaz de comprender las características de los distintos quesos, recomendar su consumo y generar vínculos entre producto, territorio y consumidor.

Feria del Queso: un espacio para productores y compradores

El tercer gran eje será la Feria del Queso de Encuentro Quesos, que volverá a formar parte de Espacio Food & Service 2026 a través del Pabellón del Queso.

El espacio reunirá a queserías y productores con compradores, restaurantes, chefs, hoteles, retail y profesionales de la industria alimentaria, generando una instancia de exhibición, comercialización y conexión para el sector.

La apuesta es especialmente relevante para las pequeñas y medianas queserías, que encuentran en este tipo de encuentros una oportunidad para presentar sus productos, generar nuevos negocios y explicar las características que diferencian a los quesos elaborados en los distintos territorios de Chile.

Queso, vino y territorio: una identidad gastronómica que crece

La presentación de Encuentro Quesos 2026 también puso en evidencia una de las relaciones más naturales de la gastronomía chilena: queso y vino.

Durante el lanzamiento se realizó una experiencia que vinculó ambos productos, reforzando la relación entre gastronomía, territorio y turismo. La actividad contó con el apoyo de Sergio Zavalla, gerente de la Cámara de Turismo de Colchagua, además de Viña Alchemyst y Viña Los Chanchitos, del sector de Santa Ana, en Colchagua, quienes colaboraron con regalos para los asistentes.

Esta conexión abre además una oportunidad para ampliar la mirada sobre el queso chileno. Más allá de ser un alimento presente en la mesa cotidiana, los quesos pueden formar parte de experiencias gastronómicas y turísticas asociadas al territorio, de manera similar a lo que ocurre con el vino, el aceite de oliva, los productos del mar o las carnes.

En ese sentido, la cultura quesera no solo involucra a quienes producen y venden queso, sino también a restaurantes, hoteles, tiendas especializadas, chefs, sommeliers, fromeliers y consumidores interesados en conocer el origen y las características de lo que comen.

Profesionalizar la cultura del queso en Chile

“Hemos avanzado en poner en valor a quienes producen queso en Chile. Ahora queremos que toda la cadena siga creciendo: formando personas, generando oportunidades comerciales y acercando cada vez más la cultura del queso al consumidor”, señaló Alejandro Thomas, director de Encuentro Quesos.

Con formación especializada, una competencia nacional y un espacio dedicado a la comercialización, Encuentro Quesos 2026 busca dar un nuevo paso en la profesionalización del sector quesero chileno.

El desafío, plantea la iniciativa, es avanzar desde la valoración del producto hacia una cultura más amplia del queso: conocer sus variedades, entender sus procesos de elaboración, reconocer el trabajo de los productores y generar mejores herramientas para comunicar y comercializar los quesos que se producen en Chile.

Así, Encuentro Quesos 2026 apuesta por conectar a las queserías con quienes tienen la tarea de conocer, recomendar y llevar sus productos hasta el consumidor, contribuyendo a construir una industria quesera más visible, profesional y vinculada con la gastronomía y los territorios del país.