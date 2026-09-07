La historia detrás del sabor: cómo el terroir define la calidad de los berries chilenos

¿Qué hace que un arándano sea más dulce, que una frambuesa conserve su acidez o que una mora tenga una textura firme y jugosa? La respuesta no está únicamente en la variedad de la fruta. Detrás de cada berrie existe una combinación de factores naturales y humanos que determinan su sabor, aroma, color y textura. En el mundo agrícola, ese conjunto de elementos recibe el nombre de terroir.

Aunque el concepto suele asociarse al vino, hoy también se utiliza para explicar por qué los frutos rojos desarrollan características distintas según el lugar donde se cultivan. El terroir reúne cuatro factores esenciales: suelo, clima, genética y trabajo humano. Juntos construyen la identidad de cada fruta.

En Chile, esta combinación encuentra condiciones especialmente favorables. La geografía marcada por la Cordillera de los Andes, la influencia del océano Pacífico y la diversidad de valles agrícolas han permitido al país consolidarse como uno de los principales productores de berries del hemisferio sur.

El suelo donde nace el sabor

Todo comienza bajo la superficie. Antes de que aparezca el fruto, las raíces exploran un ecosistema donde la materia orgánica, los minerales y la capacidad de drenaje del suelo determinan buena parte de las características que más tarde percibirá el consumidor.

Desde los suelos aluviales del norte chico hasta las tierras ricas en materia orgánica del centro-sur, cada territorio aporta condiciones distintas para el desarrollo de los cultivos. Esa diversidad geográfica es la que permite obtener berries con perfiles de sabor y textura diferenciados.

“El suelo es muy importante en cualquier cultivo, en cualquier planta, porque el suelo es el soporte, es la entrega de nutrición, es la regulación hídrica para una planta. Latinoamérica es un suelo con muy buen contenido de materia orgánica, microorganismos y eso hace que el equilibrio biológico en el entorno de la raíz sea muy favorable. Además, la retención de humedad y drenaje también son óptimos”, explica Rubén Ruiz, ingeniero agrónomo de Berry House.

El clima que construye la dulzura

Si el suelo aporta la estructura, el clima es el encargado de moldear el sabor final.

Los berries requieren inviernos fríos para completar correctamente su ciclo biológico. Arándanos, moras y frambuesas necesitan acumular cientos de horas de frío para garantizar una floración homogénea y una producción de calidad durante la temporada siguiente.

A esto se suma una de las grandes ventajas del territorio chileno: la amplitud térmica. Las mañanas frescas y las tardes cálidas favorecen que la fruta conserve su acidez natural mientras desarrolla sus azúcares, logrando un equilibrio que se traduce en sabores más complejos y una textura crocante.

“La respuesta está en la calidad y en los sabores. Los berries son especies muy técnicas, pero al mismo tiempo son muy agradecidos. Se han adaptado muy bien a nuestro entorno y a nuestros suelos”, señala Ruiz.

La luminosidad también juega un rol clave. La exposición solar favorece la generación de flavonoides y antocianinas, compuestos responsables de los colores intensos y de parte de las propiedades antioxidantes presentes en los frutos rojos.

Cada berry expresa su territorio

El terroir puede apreciarse en las características particulares de cada especie.

En los arándanos, por ejemplo, la firmeza de la fruta y su intenso color azul reflejan la interacción entre el suelo y la radiación solar. En las frutillas, la riqueza orgánica del terreno influye directamente en el desarrollo de la pulpa y en la concentración de aromas y azúcares.

Las frambuesas encuentran en los microclimas frescos y en los suelos ricos en micronutrientes las condiciones ideales para conservar su delicada estructura, mientras que las moras expresan la riqueza mineral de los terrenos donde crecen a través de su firmeza y coloración intensa.

“Tenemos variedades de muy buena calidad. Son frutas saludables, con niveles de azúcares balanceados, sabores suaves y muy versátiles en cocina”, añade el especialista.

La mano humana detrás de cada cosecha

Ninguna condición natural sería suficiente sin el conocimiento de quienes trabajan en el campo. Agricultores, técnicos y especialistas monitorean permanentemente el desarrollo de las plantas para asegurar que cada fruto alcance su mejor expresión.

Hoy, ese conocimiento se complementa con tecnologías de precisión, sistemas de riego controlado y monitoreo en tiempo real que permiten optimizar recursos y proteger la calidad de los cultivos.

La cosecha sigue siendo uno de los procesos más delicados. Cada fruto es seleccionado manualmente según su color, firmeza y nivel de maduración para garantizar que conserve sus atributos durante el transporte y posterior consumo.

“Cuando comemos una berry pensamos en su sabor, pero pocas veces en todo lo que tuvo que pasar antes de llegar hasta nosotros. Queremos acercar a las personas a esa parte de la historia y ayudarlas a reconocer todo lo que existe detrás de un cultivo de berries: el lugar donde nace la fruta, quienes la cultivan y todo lo que sucede antes de que podamos disfrutarla”, explica Juan Pablo Donoso, Ecommerce Manager para Berry House Latinoamérica.

Mucho más que una fruta

¿Por qué los berries de Chile tienen sabores tan distintivos? La respuesta está en la combinación entre suelo, clima, variedad genética y manejo agrícola. Este conjunto de factores, conocido como terroir, influye directamente en la dulzura, firmeza, color y aroma de frutos como arándanos, frambuesas, moras y frutillas.

Entender el terroir de los berries permite mirar más allá del sabor. Cada fruta es el reflejo de un ecosistema, de una geografía específica y de las personas que trabajan para que esa combinación llegue intacta hasta la mesa. En esa conexión entre naturaleza y agricultura reside una de las grandes fortalezas de los frutos rojos producidos en Chile.