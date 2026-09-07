Qué es el tarvu, el “alquitrán” que los finlandeses no pueden dejar de comer

“¿Por qué nos encanta? Quizás porque saboreamos nuestras raíces, el bosque finlandés y nuestro legado”.

La región de Oulu, como corazón histórico de la cultura del alquitrán de pino, también se ha convertido en el centro simbólico de la cocina del alquitrán de pino, con una alta concentración de restaurantes, cafeterías y panaderías que producen alimentos con sabor a terva .

En Pekka Heikkinen, una panadería familiar en Kajaani fundada en 1913, la propietaria Kaisa Marin hornea pan y pasteles tradicionales. “Los barcos de alquitrán pasaban por delante de nuestra panadería hasta Oulu”, explica. “Cuando surgieron las innovaciones alimentarias con alquitrán de pino en los años 90, era natural empezar a hornear pan con sabor a alquitrán”.

Para Marin, la conexión es profundamente personal: “Mi abuela me lavó el pelo con champú de alquitrán en el sauna y el barco de nuestra cabaña fue sellado con alquitrán. Para mí, el aroma es acogedor, nostálgico y arraigado en casa. ¡Me encanta!”.

Siempre guarda pan de alquitrán en rodajas finas en el congelador, listo para freír en mantequilla cuando llegan invitados. Aunque no es para todos, advierte que puede resultar adictivo.

“Mi tío, un maestro pastelero, creó un rico chocolate con alquitrán que preparamos cada Navidad. Incluso hemos hecho pasteles con alquitrán de pino y agujas de abeto”.

Rina Hirviniemi, propietaria de la acogedora cafetería Kahvila Kiikku, también elabora pan de alquitrán al menos una vez a la semana y suele acompañarlo con gravlax.

“En verano sirvo helado de vainilla con sirope de alquitrán y, en invierno, cocinamos a la parrilla con alquitrán en el exterior”, comenta. “Me gusta tener a mano productos de alquitrán, aunque no los incluyo en la carta; sé identificar a las personas a quienes puedo recomendarlos”.

Entonces, ¿a qué sabe?

Convencida, decido —literalmente— probarlo. Según Marin, el helado es el mejor punto de partida para los principiantes en el mundo del alquitrán, así que me dirijo al puesto de helados de Market Square. Con el cono en la mano, me siento junto a Toripolliisi —la robusta estatua de bronce de un policía que vigila la plaza— y doy mi primer bocado vacilante.

Un aroma ahumado y dulce viaja de la nariz al paladar: el inesperado matiz del tocino. Sin embargo, resulta sorprendentemente dulce. Intrigado, no puedo dejar de comer. Bocado a bocado, el sabor me conquista por completo.

Tal como predijo Marin, empiezo a sentirme adicta. A continuación, me dirijo a ChocoSomnia, una chocolatería de Oulu. “Elaboramos bombones, tabletas de chocolate y café con sabor a alquitrán. Nos visitan tanto curiosos que prueban el producto por primera vez como clientes habituales y fieles”, comenta el copropietario Mika Lähteenmäki.

Al probar chocolate negro infusionado con alquitrán de pino y arándano rojo, me sorprende el equilibrio entre la profundidad ahumada, el intenso amargor del cacao y el suave dulzor de las bayas; es, en esencia, el sabor de un pinar en pleno verano.

No puedo detenerme ahí. Un amigo de la zona me lleva a un supermercado para comprar pastillas Terva Leijona. Como niños impacientes, abrimos la caja y nos llevamos a la boca los pequeños dulces negros. En lugar de una dulzura sutil, una intensa oleada ahumada me despeja las vías respiratorias.

Mi amigo me presenta a dos de sus conocidos y descubro que los usos locales son muy variados: algunos rocían sirope de alquitrán sobre el tocino, otros sirven aguardiente de alquitrán antes de salir por la noche y, para otros, los caramelos de alquitrán son los reyes indiscutibles.

Aunque la mayoría de los finlandeses compran productos de alquitrán ya elaborados, los chefs más hábiles de hoy en día los preparan desde cero. Esto es lo que me trajo a Lasaretti, un restaurante enclavado en el oasis a orillas del río que forma el parque Hupisaaret de Oulu.

Hoy, el jefe de cocina Laurance Robinson sirve pasta con pescado blanco ahumado y perlas de alquitrán, hinojo encurtido y cebolla roja. “No puedo construir un foso de alquitrán, así que compro el aromatizante en la granja Kujala para elaborar mi propio sirope, tanto para platos dulces como salados”, comenta.

“Equilibrar su sabor fuerte e intenso llevó tiempo”. Con un aspecto similar al caviar, las perlas de alquitrán estallan en mi boca, combinándose con el pescado blanco, el hinojo de sabor penetrante y el dulce pan del archipiélago. Es puro umami con un sutil toque ahumado.

Originario de la Isla de Man, Robinson trabajó como cocinero por toda Europa antes de establecerse en Finlandia. “Nunca olvidaré la primera vez que probé el alquitrán en 2011: un refresco de alquitrán que me ofreció quien sería mi suegro. Al principio sabía a cenicero, pero el toque ahumado se suavizó. Más tarde, cuando tuve libertad para experimentar, me dije: ‘Quiero ser el chef del alquitrán'”.

Su pavlova de alquitrán ganó recientemente el premio al mejor postre en un concurso culinario de Oulu. “Me pregunto hasta dónde podré llegar con esto”.

Mientras observo a los transeúntes pasear por el parque bañado por el sol, me maravilla cómo el alquitrán pasó de ser una necesidad marítima a convertirse en un sabor que define la identidad local. “¿Sabes una cosa?”, comenta mi amigo. “Llevaba con un dolor de cabeza horrible desde la mañana, pero tras probar este plato, ha desaparecido por completo”.