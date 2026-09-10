Del instantáneo al grano: el cambio en los hábitos de consumo de café en Chile

Chile mantiene una fuerte tradición de consumo de té, pero el café ha ido ganando espacio entre los consumidores. El consumo de esta bebida crece cerca de un 6% anual, mientras que el café de grano entero y molido registra un aumento de 25%, una tendencia que apunta hacia una mayor demanda por productos de mayor calidad.

El café gana terreno frente al té

Aunque Chile continúa siendo descrito como un país más orientado al consumo de té, las cifras entregadas muestran un avance sostenido del café. Su consumo anual crece cerca de un 6%, frente al 2,2% registrado por el té.

A esto se suma que cerca del 70% de los mayores de edad consume café semanalmente, reflejando la presencia que ha adquirido la bebida en los hábitos de consumo nacionales.

El cambio también se observa al analizar las distintas categorías de café disponibles en el mercado.

Café instantáneo pierde participación y crecen los granos

El café instantáneo continúa concentrando la mayor parte del mercado chileno, pero su participación ha disminuido. Si anteriormente representaba alrededor del 70%, actualmente se ubica en aproximadamente un 66%.

En paralelo, el café de grano entero y molido es la categoría que más ha crecido durante el mismo período, con un aumento de 25%.

Esta evolución ha sido interpretada como una señal de que parte de los consumidores está transitando hacia productos considerados más premium, entre ellos el denominado café de especialidad.

¿Qué explica el avance del café de especialidad?

El crecimiento de las categorías de grano entero y molido ocurre junto con una mayor disponibilidad de productos que buscan diferenciarse por el origen, el tueste y la frescura de los granos.

En ese escenario, algunas empresas del rubro han planteado como desafío ampliar el acceso a este tipo de café y llevarlo a espacios de consumo más masivo.

“Era percibido como un producto caro y exclusivo. Propusimos democratizarlo, manteniendo los estándares en la selección del tueste y su frescura, llevando esa calidad al retail y también a tiendas que no son de cadenas, sin tener precios muy altos”, explica Giancarlo Giglio, gerente de Marketing y Retail de la compañía Señor K.

La apuesta, según explica el ejecutivo, apunta también a modificar la percepción que existe sobre el café de especialidad y facilitar el acceso a productos asociados tradicionalmente a un segmento más reducido de consumidores.

El origen y la frescura cobran importancia

Otro de los elementos que aparecen en esta transición es el interés por conocer de dónde provienen los granos y cómo se diferencian de los utilizados en el café comercial.

En el caso de Señor K, el 70% de sus granos proviene de Colombia, mientras que también trabaja con café procedente de Perú, Honduras y Brasil, además de blends que combinan distintos orígenes.

La empresa señala que en sus canales de venta distribuye café tostado hace no más de dos semanas.

“Entendimos que el crecimiento de la categoría dependía de educar al consumidor, explicando los orígenes de los granos y su diferencia con el café comercial”, cuenta Giglio.

El desafío de acercar el café de especialidad a más consumidores

La expansión de las categorías de grano entero y molido plantea un escenario en el que el café de especialidad busca dejar de estar asociado exclusivamente a tiendas especializadas o productos de alto precio.

La experiencia de la compañía citada muestra también un crecimiento de sus ventas: durante los últimos dos años aumentaron un 540%, mientras que en el canal digital registra una tasa de recompra de 70%.

Estos datos corresponden al desempeño informado por la propia empresa y forman parte de su estrategia para ampliar la llegada del café de especialidad.

“Por eso, trabajamos directamente con las fincas, ya que queremos acercar el café fresco de alta calidad a todos los chilenos”, concluye el especialista.