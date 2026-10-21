Sudamérica guarda sus cartas para Lima: revelan lista ampliada de los 50 Best Restaurants del mundo

La cuenta regresiva para conocer al mejor restaurante del mundo ya comenzó. The 50 Best Restaurants dio a conocer este miércoles los establecimientos ubicados entre los puestos 51 y 100 de su ranking 2026 , el primer gran anticipo de una edición que tendrá un escenario especialmente significativo para Latinoamérica: Lima será, por primera vez, sede de la ceremonia mundial, el próximo 4 de noviembre.

La lista ampliada reúne restaurantes de 25 territorios y 36 ciudades. Europa domina este segundo pelotón con 20 establecimientos y Asia suma otros 17. Norteamérica registra seis, mientras Sudamérica aparece, a primera vista, con una participación bastante más reducida: apenas tres restaurantes.

Pero los números requieren una segunda lectura. Los sudamericanos que ya saben que quedaron fuera del top 50 son los brasileños Nelita, de São Paulo, que debuta directamente en el puesto 54, y Evvai, también de São Paulo, en el 68, junto al peruano Mil, de Cusco, en el número 95.

Para Nelita, además, el resultado confirma una acelerada proyección internacional: en la lista latinoamericana más reciente ya había alcanzado el puesto 12. Evvai ocupaba el 20 de esa misma clasificación.

Latinoamérica tiene ocho restaurantes entre el 51 y el 100

Si el análisis se amplía desde Sudamérica hacia Latinoamérica, México agrega otros cinco establecimientos: Alcalde, de Guadalajara, en el 55; Huniik, de Mérida, en el 79; Arca, de Tulum, en el 87; Rosetta, de Ciudad de México, en el 96; y Fauna, del Valle de Guadalupe, en el 99.

Son, por lo tanto, ocho representantes latinoamericanos confirmados en el tramo 51-100. El caso de Alcalde es particularmente llamativo. En 2025 había terminado exactamente en el número 51 mundial y este año retrocede cuatro lugares, hasta el 55. En la clasificación regional ocupa actualmente el puesto 15.

Pero probablemente la conclusión más relevante de la lista conocida este miércoles esté precisamente en quienes no aparecen.

Sudamérica todavía puede jugar fuerte en el top 50

En 2025, Sudamérica consiguió colocar ocho restaurantes entre los primeros 50 del planeta: Maido (1°), Kjolle (9°), Don Julio (10°), Boragó (23°), Mérito (26°), Lasai (28°), Mayta (39°) y Celele (48°).

Maido no podrá defender su corona. Después de ser elegido el mejor restaurante del mundo en 2025, el establecimiento de Mitsuharu “Micha” Tsumura ingresará oficialmente al grupo Best of the Best, reservado a los antiguos números uno, que dejan de ser elegibles para futuras ediciones del ranking. Central, de Virgilio Martínez y Pía León, ya pertenece a ese grupo después de haber ganado en 2023.

Eso abre espacios y, al mismo tiempo, deja fuera de la lista 51-100 a prácticamente todos los restaurantes que encabezaron la última clasificación latinoamericana: El Chato de Bogotá; Kjolle de Lima; Don Julio de Buenos Aires; Mérito de Lima; Celele de Cartagena; Boragó de Santiago; Tuju de São Paulo; Mayta de Lima y Lasai de Río de Janeiro, entre otros.

La explicación solo podrá conocerse el 4 de noviembre: o están entre los mejores 50 del mundo o quedaron completamente fuera del top 100.

¿Y Chile? Todas las miradas están en Boragó

Para Chile, la principal expectativa vuelve a estar puesta en Boragó, de Rodolfo Guzmán. El restaurante santiaguino terminó 23° del mundo en 2025, después de haber sido 29° en 2024, 29° en 2023 y 43° en 2022. Su recorrido reciente muestra, por lo tanto, una recuperación sostenida: ganó seis posiciones entre 2024 y 2025 y alcanzó entonces su mejor ubicación de los últimos años.

Boragó, además, continúa como el chileno mejor ubicado en el ranking latinoamericano, donde ocupa el sexto puesto. Su cocina construida en torno al territorio chileno, los productos endémicos, la recolección y una red de productores distribuida a lo largo del país se ha convertido en su principal sello internacional.

Su ausencia de los puestos 51-100 es, por esa trayectoria, una buena señal, aunque todavía no una confirmación. Estadísticamente existen dos posibilidades: que continúe dentro de los 50 mejores o que haya caído por debajo del número 100. A la luz de sus resultados de los últimos cuatro años, la primera parece bastante más consistente.

La incógnita será hasta dónde puede llegar cuanto puede caer. Superar el puesto 23 de 2025 significaría alcanzar su mejor resultado histórico reciente y entrar en una zona extremadamente competitiva del ranking, ocupada tradicionalmente por restaurantes de España, Francia, Italia, Dinamarca y Asia.

Perú juega de local, pero esta vez sin Maido

La ceremonia tendrá una carga simbólica especial para Perú. The 50 decidió trasladar la edición 2026 a Lima y será la primera vez en los 24 años de historia del ranking que el encuentro mundial se desarrolla en territorio peruano. El programa contempla The 50 Best Talks el 3 de noviembre, cenas colaborativas de Signature Sessions y, al día siguiente, la gala donde se revelarán sucesivamente los puestos 50 al 1.

El anfitrión llega, además, después de un año excepcional: Maido fue número uno mundial en 2025, Kjolle terminó noveno, Mérito 26° -está en Lima pero su esencia es venezolana- y Mayta 39°. Es decir, cuatro restaurantes limeños estuvieron entre los mejores 40 del planeta.

Sin Maido en competencia, Kjolle aparece como el principal candidato peruano para acercarse a los primeros lugares. El restaurante de Pía León fue noveno mundial en 2025 y segundo en la última edición latinoamericana.

Mérito y Mayta tampoco aparecen entre los puestos 51 y 100 conocidos ahora, por lo que mantienen abierta la posibilidad de continuar dentro de la primera mitad del ranking.

Mil, en cambio, ya conoce su posición: termina 95°. El proyecto de Virgilio Martínez ubicado cerca de Moray, en Cusco, representa además un caso particular, porque su propuesta gastronómica y de investigación está estrechamente ligada a los ecosistemas andinos.

Una oportunidad para que Sudamérica confirme su peso gastronómico

Don Julio, de Buenos Aires, es otro de los nombres regionales que habrá que seguir. Fue décimo del mundo en 2025 y tercero en la última clasificación latinoamericana. Su ausencia del tramo 51-100 lo mantiene matemáticamente en carrera por otro puesto de avanzada.

Colombia podría recuperar terreno. El Chato, que terminó número uno de Latinoamérica en la última clasificación regional, no figura en la lista ampliada, al igual que Celele, que fue 48° mundial el año pasado.

Brasil ofrece una señal algo más difícil de interpretar. Nelita y Evvai ya quedaron establecidos en el 54 y 68, respectivamente, pero Tuju y Lasai, octavo y decimotercero en Latinoamérica, respectivamente, permanecen fuera de la lista conocida. Lasai fue además 28° mundial en 2025, por lo que aparece como el candidato brasileño más evidente para mantenerse entre los primeros 50.

El escenario previo a Lima deja, entonces, una paradoja: Sudamérica aporta solo tres de los 50 restaurantes revelados hasta ahora, pero puede terminar teniendo una representación mucho mayor justamente en la zona más importante del ranking.

El desenlace llegará el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, cuando The 50 Best Restaurants revele en orden descendente los 50 mejores restaurantes de 2026. Será una noche especialmente latinoamericana: con Perú como anfitrión, Maido entregando simbólicamente la corona y una nutrida generación de restaurantes sudamericanos intentando demostrar que el centro de gravedad de la alta gastronomía mundial continúa desplazándose hacia este lado del planeta.