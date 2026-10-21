“Los amigos”, “el loko” y “nuestro suequito”: los mensajes que reveló la FNE en juicio por colusión

Con mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, planillas Excel y hasta un pendrive encriptado cuya clave requirió la colaboración del FBI, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició sus alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por el caso de colusión en el mercado del transporte de valores.

El procedimiento apunta a las tres principales empresas del sector —Brink’s, Prosegur y Loomis— y a un grupo de sus ejecutivos, acusados de coordinar las tarifas cobradas a sus clientes entre 2017 y 2018. La audiencia se desarrolló a más de cinco años del ingreso del requerimiento, presentado el 7 de octubre de 2021.

Durante su exposición, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, exhibió comunicaciones que, según el organismo, dan cuenta de una coordinación de precios entre competidores, mediante el uso de correos personales, archivos compartidos y mensajes con expresiones destinadas a identificar indirectamente a los participantes.

Uno de los antecedentes expuestos fue un mensaje enviado el 21 de julio de 2018 por el entonces gerente general de Loomis, Cristian Catalán, al gerente regional Luis “Rui” Sánchez.

En la conversación, Catalán se refería a las empresas competidoras como “los amigos” y describía las distintas posiciones de sus ejecutivos frente a los aumentos de tarifas.

Según la presentación de la FNE, el mensaje señalaba que “el loko”, apodo atribuido a Alberto Bálsamo, entonces gerente general de Brink’s, proyectaba alzas de entre 50% y 200%. Catalán planteaba incrementos de entre 15% y 20%, mientras Marco Malverde, de Prosegur, se situaba entre 5% y 10%.

La Fiscalía sostuvo que estas comunicaciones evidenciaban el conocimiento que los ejecutivos tenían de las estrategias comerciales de sus competidores y de las consecuencias que los aumentos provocaban entre sus clientes, particularmente las instituciones financieras.

Otro de los intercambios exhibidos corresponde a un mensaje del 27 de junio de 2018, enviado por Martín Matos, gerente regional de Prosegur, a Marco Malverde.

La comunicación comenzaba con las expresiones “Amigo” y “Good news”, y celebraba que “nuestro suequito y sus muchachos”, referencia que la FNE atribuyó a Loomis por el origen sueco de su casa matriz, hubieran concretado la adquisición de Chilevalores.

El mensaje concluía con una frase que el organismo destacó ante el tribunal: “Menos uno, a romper los precios”.

Para la FNE, este intercambio refleja que los involucrados valoraban la salida de competidores independientes del mercado, debido a que ello facilitaría la estabilidad del presunto acuerdo de precios y reduciría la posibilidad de rebajas tarifarias.

Durante los alegatos también se presentaron comunicaciones entre Marco Malverde y Martín Matos que incluían referencias indirectas a reuniones y contactos con otros ejecutivos.

Santelices mencionó el uso de Silentel, un sistema de comunicaciones que, según explicó, impedía conservar registros de las conversaciones. La Fiscalía vinculó estos contactos con las gestiones que habrían permitido coordinar las estrategias tarifarias.

Otro elemento relevante de la investigación fue una planilla Excel elaborada, de acuerdo con la acusación, por Alberto Bálsamo para organizar los precios que las empresas ofrecerían a sus clientes.

Los documentos estaban almacenados en un pendrive encriptado, cuya clave de acceso pudo ser descifrada gracias a la colaboración del FBI, según detalló la FNE.

El organismo también destacó la participación de Marcela Ferrada, exdirectora comercial de Brink’s, quien accedió al mecanismo de delación compensada y entregó antecedentes para la investigación.

“Es relevante y meritorio destacar la decisión de la señora Marcela Ferrada, quien es la primera persona natural dependiente de un agente económico en hacer uso de la delación compensada”, afirmó Santelices.

El representante de la Fiscalía sostuvo que esa colaboración permitió desarticular un acuerdo que, según la acusación, afectaba a la totalidad de los clientes de las empresas involucradas y continuaba vigente cuando se realizaron las medidas intrusivas.

En su requerimiento, la FNE solicitó al TDLC multas que suman 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes aproximadamente a US$63,4 millones.

Las mayores sanciones solicitadas corresponden a Brink’s Chile, con 39.325 UTA (US$30,5 millones), y Juncadella Prosegur Group Andina, con 33.253 UTA (US$25,8 millones). Según el organismo, se trata de las multas individuales más altas que ha pedido en casos de colusión.

Para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores, conocida como Loomis, solicitó una multa de 8.314 UTA, equivalente a US$6,4 millones.

Los antecedentes exhibidos forman parte de la acusación de la Fiscalía y deberán ser ponderados por el TDLC para determinar si existió el acuerdo colusorio denunciado y las eventuales responsabilidades de las empresas y ejecutivos requeridos.