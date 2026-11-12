Carne premium chilena gana terreno internacional con medallas en el World Steak Challenge

En el mercado internacional de la carne bovina, Chile ocupa un lugar relativamente pequeño frente a grandes productores como Brasil, Argentina, Estados Unidos y Australia. Sin embargo, durante las últimas décadas, algunos productores nacionales han comenzado a desarrollar una estrategia orientada a segmentos de mayor valor, donde la calidad, la trazabilidad y la diferenciación del producto adquieren especial relevancia.

La incorporación de razas reconocidas internacionalmente, como Wagyu y Aberdeen Angus, junto con el mejoramiento genético, los sistemas de alimentación especializados y la innovación en los procesos productivos, ha permitido ampliar la oferta nacional de carnes premium y abrir nuevas oportunidades en mercados exigentes.

Un ejemplo de esta tendencia es Agrícola Mollendo, empresa fundada en 2002 por la familia Gras en Los Ángeles, Región del Biobío, que recientemente volvió a ser distinguida en el World Steak Challenge, uno de los principales certámenes internacionales dedicados a evaluar la calidad de la carne bovina.

Un reconocimiento para la carne chilena

En la edición 2026 del World Steak Challenge, realizada en Ámsterdam, Países Bajos, Mollendo obtuvo su principal reconocimiento con un lomo liso de Wagyu F1, elegido como el mejor del mundo en la categoría de lomo liso de ganado terminado a grano.

La compañía también recibió una medalla de oro por su lomo vetado Wagyu, dos medallas de plata por su filete Wagyu y lomo vetado Angus BlackBeef, y una medalla de bronce por su filete Angus BlackBeef.

El certamen, que se realiza desde 2015, reúne a productores de distintos continentes y evalúa los cortes tanto en crudo como cocinados, mediante pruebas a ciegas que consideran las características de cada producto. En esta edición, más de 450 cortes fueron examinados por un panel de 60 jueces expertos.

Estos resultados se suman a las dos medallas de oro obtenidas por la empresa en 2025, con sus cortes de lomo vetado y filete Wagyu, consolidando su presencia en el certamen.

“Este reconocimiento a la calidad en el World Steak Challenge es un premio al trabajo de tantos años de todo nuestro equipo, pero también refleja una forma de hacer las cosas”, señala Javier Reichart, gerente general de Mollendo.

“La calidad de nuestra carne no es una casualidad; es el resultado de la innovación constante y de cuidar cada etapa del proceso: desde la genética, la alimentación y el bienestar animal hasta la sostenibilidad ambiental. Para nosotros, la calidad y la responsabilidad son nuestro ADN”.

Especialización para acceder a mercados de mayor valor

La experiencia de Mollendo ilustra una de las alternativas de desarrollo para la ganadería chilena. Frente a países con una producción de gran escala, la especialización permite acceder a nichos donde atributos como el marmoleo, la terneza, el sabor y el origen del producto son determinantes.

La empresa comenzó su actividad con la producción de Wagyu, raza de origen japonés reconocida por la infiltración de grasa intramuscular que caracteriza a sus cortes, y en 2012 incorporó el ganado Aberdeen Angus.

Actualmente, su operación alcanza una faena anual de 4.000 cabezas de Angus y 3.000 de Wagyu, con la proyección de llegar a las 8.000 cabezas en total.

Su estrategia comercial también responde a esa diferenciación. La línea Wagyu destina el 90% de su producción a la exportación, principalmente a Europa, donde abastece a restaurantes y hoteles de alta gama. Angus BlackBeef, en tanto, tiene una mayor presencia en el mercado nacional, a través del retail y la gastronomía premium.

A ello se suma la incorporación de tecnologías para mejorar la gestión ambiental de sus procesos, como una planta de compostaje que transforma residuos orgánicos de la producción ganadera en fertilizantes para los suelos.

El desafío de posicionar a Chile como productor de carnes premium

La construcción de una reputación internacional para la carne chilena es un proceso que lleva más de una década. En 2017, el país logró acceder al mercado suizo bajo los exigentes estándares del programa High Quality Beef, mientras que los reconocimientos obtenidos por productores nacionales en certámenes internacionales han contribuido a dar visibilidad a esta oferta.

En ese camino, los resultados de Mollendo en el World Steak Challenge representan un nuevo hito: a las dos medallas de oro de 2025 se suma ahora la distinción al mejor lomo liso del mundo de ganado terminado a grano.

El desafío es transformar estos logros en una ventaja para el conjunto de la industria. Chile debe competir con países que cuentan con una larga tradición ganadera, marcas consolidadas y una importante presencia internacional. Para avanzar, será necesario mantener estándares productivos exigentes, fortalecer la innovación y dar mayor visibilidad al origen de sus carnes.

Más que disputar los grandes volúmenes de producción, la oportunidad está en consolidar una identidad propia en el segmento de alta gama y demostrar que, pese a su menor escala, Chile puede competir entre los productores de carne de mayor calidad.