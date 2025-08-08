Panoramas imperdibles para celebrar el Día del Niño y la Niña 2025

Agosto es sinónimo de juegos, risas y sorpresas para los más pequeños. Este 2025, el Día del Niño y la Niña se celebra el domingo 10 y las opciones para disfrutar en familia se multiplican: desde espectáculos internacionales hasta actividades gratuitas, pasando por propuestas gastronómicas, juegos inflables y experiencias deportivas. Aquí, una guía con los panoramas más atractivos para que no se pierdan de nada.

Helados, dulces y actividades especiales

En la búsqueda de los mejores panoramas para entretener y celebrar a los más pequeños de la casa, nada mejor que disfrutar juntos de exquisitos sabores y divertidas actividades especialmente pensadas para ellos

Emporio La Rosa: Presenta por primera vez paletas sin azúcar añadida en sabores vainilla con chocolate de leche y frutilla a la crema con chocolate blanco. También ofrecerán un postre para compartir con churros, frutas y chocolate, más pinta caritas y sorpresas en algunos locales.

Palettas: Los vendedores estarán disfrazados y regalarán globos. Durante agosto, dos sabores icónicos estarán a precio especial: Garrita Nutella y Cuchuflí Maní Barquillo.

Cory: Lanza la “Copa Arcoiris”, con helado, toppings de colores, macaron y crema chantilly. Tendrán pinta caritas en locales seleccionados.

Le Fournil: Ofrecerá brunch y almuerzos con bollería francesa y actividades para niños en sus locales de La Foresta y El Mañío.

Disney On Ice: Un viaje mágico

Un espectáculo sobre hielo que reúne a Moana, Simba, Elsa, Woody y más personajes en historias llenas de música y emoción. El domingo 10 habrá 30% de descuento pagando con tarjetas BancoEstado, y un 20% de descuento en cualquier función con el mismo medio de pago.

Cuándo: 6 al 10 de agosto. Movistar Arena, Santiago

Entradas: Desde $15.300 en Puntoticket.com

Circo Fest en Apumanque

El centro comercial se transformará en un mundo de fantasía con shows de payasos, marionetas, música itinerante, escuela de circo y juegos tradicionales. Los niños podrán disfrazarse y llevarse una foto de recuerdo, aprender malabares y equilibrio, y participar en funciones con magia y concursos. Además, quienes se registren en Beneficios Apumanque podrán canjear una hora de estacionamiento gratis o un paseo en el trencito.

Además, la Expo Apumanque será una feria especial con juguetes, libros, ropa y tecnología para encontrar el obsequio perfecto para esta fecha.

Cuándo: Sábado 9 y domingo 10 de agosto

Entrada: Gratuita

Mall Sport: deporte, magia y un nuevo amigo

El centro comercial deportivo celebrará con shows en vivo, cuentacuentos, títeres, espectáculos de magia, pintacaritas y concursos. El gran protagonista será Sportito, el nuevo corpóreo que recorrerá el mall acompañado de superhéroes y personajes para sacarse fotos con las familias. Además, los visitantes podrán disfrutar de las experiencias permanentes como la ola artificial, muros de escalada y tirolesa.

Cuándo: Domingo 10 de agosto, desde las 11:00 hrs

Entrada: Gratuita

Happyland: “El Mes Más Happy” en todo Chile

El clásico de la entretención familiar celebra a lo grande con un mes completo de actividades, premios y promociones. Durante el fin de semana del 9 y 10 de agosto, el corpóreo Happylin recorrerá los parques cada hora para repartir regalos, alegría y sorpresas. Además, la promo Día del Niño permitirá a quienes carguen o recarguen $20.000 recibir 20 jugadas gratis (válida del 4 al 17 de agosto).

Para los usuarios de su plataforma digital Happy+, habrá un 15% extra en bonus de recargas hasta el 31 de agosto, en un proceso 100% digital. Con más de tres décadas de trayectoria, Happyland promete un mes de experiencias memorables, seguras y llenas de diversión para toda la familia.

Cuándo: Todo agosto, con actividades especiales el 9 y 10 de agosto

Dónde: Parques Happyland en todo el país

Funpark: inflables gigantes bajo techo

El parque inflable más grande de Chile celebra con pinta caritas, confitería gratis y una promoción especial durante agosto: al comprar una entrada de 60 minutos, se reciben otros 60 gratis. Hay zonas para niños desde los 3 años, con toboganes, piscinas de pelotas, laberintos y más.

Cuándo: 9 y 10 de agosto, sedes en Santiago, Viña del Mar y La Serena

Entrada: Desde funpark.cl

Este Día del Niño y la Niña, ciudades de todo el país se llenarán de actividades gratuitas, espectáculos, ferias y propuestas gastronómicas para que nadie se quede sin festejar. Desde shows internacionales hasta parques inflables y dulces irresistibles, la oferta es amplia y diversa, con un objetivo común: regalar sonrisas y momentos inolvidables.