Día de las papas fritas: sabrosas, crujientes y capaces de conquistar cualquier paladar

Las papas fritas se han convertido en un símbolo de la gastronomía universal. Su sencillez no les resta protagonismo, al contrario, desde los acompañamientos de comida rápida hasta elaboradas versiones gourmet, son un clásico que trasciende culturas y fronteras.

Cada 20 de agosto el mundo las homenajea con el Día Internacional de la Papa Frita, una efeméride que reconoce su impacto en la mesa global y que, año a año, las marcas y restaurantes aprovechan para celebrar con promociones especiales.

¿Un origen chileno?

Aunque la historia de las papas fritas suele atribuirse a Bélgica o Francia, en Chile se ha abierto un nuevo debate. Documentos históricos sugieren que en 1629, tras la liberación del soldado Francisco Núñez de Pineda en Nacimiento, esclavos mapuches habrían preparado papas fritas para celebrar.

Con ese antecedente, el alcalde de la comuna propuso instaurar el 29 de noviembre como Día Nacional de la Papa Frita, iniciativa que ya cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura.

Promociones en Chile por el Día de la Papa Frita

Las cadenas de comida rápida en el país no se quedan atrás y este año lanzaron múltiples ofertas:

McDonald’s : descuentos en combos, papas gratis en hamburguesas seleccionadas y la dinámica “La Ruta de la Papa” en redes sociales.

Pedro, Juan y Diego : “Mega Papa” a $1.990 y bebidas por $2.000 adicionales.

Just Burger : cono de papas de edición limitada con 50% de descuento hasta el 24 de agosto.

Juan Maestro : promoción de 2×1 en papas grandes hasta el 20 de agosto a través de su app.

Mamut : refill gratis de papas durante una semana por la compra de appetizers.

Carl’s Jr. : papas gratis con la compra de un combo, usando cupón en su aplicación.

Doggis: promoción 3×2 en papas medianas, disponible hasta este miércoles.

El secreto de unas papas fritas perfectas

Aunque parezca sencillo, lograr la fritura ideal requiere técnica. Expertos recomiendan:

Usar papas frescas y remojarlas en agua fría con un toque de bicarbonato para potenciar la crocancia.

Secarlas muy bien antes de freírlas.

Freírlas en dos tiempos: primero a baja temperatura para cocción interna, luego a alta para dorarlas.

Echar sal justo al sacarlas del aceite.

Versátiles, económicas y capaces de adaptarse a cada cocina, las papas fritas son mucho más que un “acompañamiento”.