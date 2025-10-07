Pisco chileno hace historia: gana Gran Medalla de Oro y se convierte en el Pisco Revelación

El pisco chileno continúa abriéndose paso en el escenario internacional. Esta vez, Pisco Nontay fue distinguido con la Gran Medalla de Oro y el reconocimiento Pisco Revelación de Chile en la 27ª edición del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, realizada este año en Jalisco, México, cuna del tequila y la raicilla.

El certamen, reconocido como uno de los más importantes de la industria de los destilados a nivel global, recibió un récord de 2.598 inscripciones de 70 países, evaluadas por un jurado internacional compuesto por 140 expertos de 45 nacionalidades.

El secreto detrás de un pisco de excelencia

El galardonado Nontay Gran Pisco Envejecido es una edición limitada de solo 3.000 botellas anuales, elaboradas con 100% uva Moscatel Rosa Pastilla y con un grado alcohólico de 43°GL. Su proceso de envejecimiento de al menos 18 meses en barricas de roble francés y americano le otorga una complejidad, suavidad y elegancia únicas.

Estas características fueron clave para que el jurado lo destacara entre los mejores destilados del mundo, consolidando a Chile como un país productor de piscos de clase mundial.

La tradición pisquera

El Spirits Selection by CMB es un concurso itinerante que desde 2006 recorre diferentes países, otorgando visibilidad a regiones productoras de bebidas espirituosas. En sus 27 ediciones ha visitado territorios como Taiwán, Brasil, China, Chile, Bélgica y México, consolidándose como una plataforma global para los destiladores.

Para Rodrigo Arredondo Cortés, Gerente y Maestro Destilador de Limarí Wines & Spirits, este nuevo reconocimiento representa un hito nacional. “Este reconocimiento no solo nos llena de orgullo, sino que también valida el trabajo constante y la pasión detrás de cada botella de Pisco Nontay. Representa un triunfo para Chile y para la tradición pisquera de nuestro país”, destacó Cortés.

Una trayectoria de éxitos internacionales

El reciente premio se suma a una cadena de reconocimientos que consolidan la trayectoria de Nontay. En 2023, obtuvo Medallas Gran Oro y Oro en los Catad’Or Spirits Awards, la competencia de destilados más importante de Latinoamérica. Un año más tarde, en 2024, fue distinguido con una Medalla de Plata en las Selections Mondiales des Vins de Canadá.

Con este nuevo galardón, Pisco Nontay reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia, llevando el nombre del pisco chileno a las más altas ligas internacionales y fortaleciendo la reputación de Chile como productor de destilados de primer nivel.