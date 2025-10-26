Chile conquista Nueva York con su creatividad y sabores en el “Rooftop Experience”

Desde las alturas de Manhattan, Chile presentó su diversidad gastronómica con la experiencia “Rooftop Experience: Sabores de Chile”, una propuesta culinaria que combinó innovación, tradición y creatividad. Organizado por Imagen de Chile, el evento formó parte del Chile Wine Fest 2025, iniciativa impulsada por Wines of Chile, y buscó reforzar la presencia del país en uno de los mercados más influyentes del mundo.

La chef chilena Ignacia Valdés, reconocida por su trayectoria en restaurantes con estrellas Michelin en París y Nueva York, lideró la propuesta gastronómica, que incluyó preparaciones inspiradas en los distintos territorios del país.

Colaboración entre sectores para fortalecer la marca país

La jornada reunió a autoridades, empresarios y chilenos residentes en Estados Unidos vinculados al arte, la tecnología, el turismo y el comercio, en un espacio que promovió el intercambio cultural y comercial.

Para Andrea Sapag, directora de la oficina de ProChile en Nueva York, este tipo de encuentros permiten amplificar la presencia del país en el extranjero. “Este evento es el más completo e integral para posicionar Chile en su conjunto, al incluir piscos, vinos, turismo, salmones. Es decir, tenemos la oferta chilena de productos en su conjunto, lo cual realza la imagen del país en el exterior”, explicó.

Entre los asistentes también estuvo Claudio Escobar, gerente de Pisco Chile, quien destacó la relevancia de promover los productos nacionales bajo una narrativa común. “Desde la industria pisquera hemos sido muy enfáticos en la necesidad de potenciar la marca país con eventos de este tipo que reúnan a las principales industrias exportadoras de bebida y alimentos de Chile. Tenemos productos que son realmente maravillosos y que tenemos que lucirlos con orgullo en el extranjero”, afirmó.

Chile se posiciona como un territorio de creatividad y calidad

A su vez, Julio Alonso, director ejecutivo de Vinos de Chile para Norteamérica, indicó que “la imagen de Chile la construimos entre todos, pero tiene que haber una narrativa. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos con distintas personas del arte, del mundo de las finanzas, de otros sectores, que ayudan a construir esta comunidad, esta narrativa y que permiten crear esa unión. Y qué bueno que Vinos de Chile y Marca Chile, y otros sectores, pueden estar en un evento que realmente proyecta a Chile, degustando las maravillas de nuestra tierra”.

Con el Rooftop Experience: Sabores de Chile, el país reafirma su compromiso con promover una imagen sólida, moderna y sostenible, integrando el trabajo conjunto de las industrias creativas, alimentarias y turísticas.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Imagen de Chile para consolidar al país como un referente de innovación y origen en los mercados internacionales.