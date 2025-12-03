Productora caprina de Ovalle obtuvo histórica medalla de bronce en mundial de quesos en Suiza

La productora ovallina se impuso entre 5 mil quesos de 46 países, marcando un hito para la industria caprina chilena y consolidando el creciente prestigio del sector en la Región de Coquimbo.

La productora Yasna Molina, fundadora de la empresa familiar Caprinos Villaseca, consiguió un reconocimiento inédito para Chile en el World Cheese Awards, realizado en Berna, Suiza. Su queso Caprifet, inspirado en la receta del tradicional feta y macerado en aceite de oliva, obtuvo la medalla de bronce en la categoría Leche de Cabra – Queso con Aditivo, convirtiéndose en la primera chilena en lograr una distinción en este certamen internacional.

La emprendedora compartió que la noticia la tomó por sorpresa. “Mi gran sueño siempre fue lograr algún premio en un torneo mundial y hoy me siento muy feliz y orgullosa de haberlo logrado. Fue una sorpresa y una emoción enormes”, expresó.

Un queso chileno que destacó entre miles

La competencia reunió a 5 mil quesos de 46 países, evaluados por expertos internacionales. Para Molina, esta medalla confirma el nivel alcanzado por la producción caprina local.

El Caprifet —madurado 45 días en salmuera y luego macerado en aceite de oliva— es un producto versátil que puede usarse en ensaladas, pizzas o como aderezo.

Esta es la segunda vez que la ovallina participa en el certamen. El año pasado compitió con su queso azul Anqas, con el que previamente había ganado premios en Ecuador. También ha recibido distinciones en ferias nacionales como Espacio Food & Service, donde obtuvo medallas de oro y bronce por distintas variedades.

Un impulso para la región y la industria caprina

Para la productora, este reconocimiento no solo premia el esfuerzo familiar, sino que también posiciona a la Región de Coquimbo en el mapa mundial del queso de cabra.

Molina destaca que en los últimos años se ha visto un aumento en el consumo de queso caprino, impulsado por mejoras en la producción nacional y los beneficios nutricionales de este tipo de leche. Además, valora el impacto del Plan Caprino de INDAP y del Programa Transforma Caprino de Corfo, que han permitido profesionalizar el rubro y fomentar la innovación.

De la minería al queso gourmet

Ingeniera comercial de profesión, Yasna Molina dejó su trabajo en una minera en 2014 para dedicarse por completo a la tradición familiar. En 2018 formalizó Caprinos Villaseca, modernizó la infraestructura y comenzó a desarrollar quesos gourmet junto a su madre Aurelia González, su padrastro Benito Gallegos y un pequeño equipo que hoy impulsa el negocio.

Con más de un centenar de cabras —y proyectando migrar hacia razas más adaptadas a la sequía—, el objetivo ahora es consolidar su crecimiento sin perder el carácter artesanal que distingue a sus productos.