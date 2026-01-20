Día del Roto Chileno: panoramas, tradición y sabores criollos que reflejan nuestra identidad

Cada 20 de enero se conmemora en Chile el Día del Roto Chileno, una festividad tradicional que recuerda el triunfo en la Batalla de Yungay (1839) y que rinde homenaje al “roto chileno” como símbolo de esfuerzo, resiliencia y carácter popular. Con el paso del tiempo, esta conmemoración se ha transformado también en una celebración de la identidad nacional, donde la cultura, la vida comunitaria y la gastronomía ocupan un lugar central.

En distintos puntos del país, especialmente en el Barrio Yungay, en Santiago, la fecha se vive con cuecazos, recorridos patrimoniales, ferias, música chilena y actividades familiares, reafirmando el espíritu comunitario que caracteriza esta celebración. En torno a estas actividades, la comida típica se convierte en un eje fundamental: platos de olla, asados, vino pipeño y recetas heredadas que se comparten en mesas largas y encuentros vecinales.

Este martes 20, habrá una Fiesta para niños en Plaza Yungay desde las 16:00 hrs, para cerrar una semana de actividades en torno a la festividad.

En Pichilemu, la Biblioteca Pública N° 244 invita a la comunidad a participar de una mateada gratuita y abierta a todo público, que se realizará a las 18:00 horas, en conmemoración del Día del Roto Chileno. La actividad busca generar un espacio de encuentro con artistas locales.

Gastronomía popular: carne y platos de siempre

Históricamente, el consumo de carne ha sido parte esencial de la cocina popular chilena, asociada a preparaciones rendidoras, sabrosas y pensadas para alimentar a toda la familia. Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, explica que “muchos de los cortes más tradicionales de la cocina chilena se caracterizan por ser rendidores y versátiles, pensados para aprovechar el producto al máximo y acompañar la vida cotidiana de las familias”.

En ese contexto, expertos de la cadena de carnicerías destacan algunos de los cortes más representativos y los platos criollos en los que tradicionalmente se utilizan:

Plateada: Corte económico y rendidor, ideal para cocciones lentas. Es protagonista en recetas como la plateada al horno o la plateada mechada, generalmente acompañadas de puré o arroz, platos asociados a la comida casera y a la mesa compartida.

Posta negra o rosada: Corte magro y firme, muy utilizado picado en cubos pequeños. Es clave en el pino de empanadas y en el relleno del pastel de choclo, ya que mantiene su textura y absorbe bien los aliños.

Sobrecostilla: Reconocida por su sabor intenso y excelente desempeño en cocciones prolongadas. Habitual en preparaciones al horno o cocida con papas y verduras, donde libera jugos que enriquecen el plato.

Tapapecho: Corte rendidor y muy presente en la cocina chilena. Ideal para cazuelas, carbonadas, estofados y guisos de olla, aportando sabor y consistencia al caldo.

Asado carnicero: De sabor intenso y preparación simple, se adapta bien tanto a la parrilla como a salteados con cebolla, dando origen a platos contundentes y populares.

La invitación, en este Día del Roto Chileno, es a celebrar cocinando, recuperando recetas tradicionales y valorando esos platos que forman parte del patrimonio culinario del país. Utilizar cortes clásicos y preparaciones de siempre se transforma así en una forma concreta de mantener viva la identidad gastronómica chilena y de rendir homenaje a una festividad que sigue reuniendo historia, cultura y sabor en torno a la mesa.