Por qué Uruguay lidera el boom de autos eléctricos en América Latina (y qué límites encuentra)

“Hay un acuerdo nacional respecto a la matriz energética en Uruguay”, dice Ignacio Paz, gerente de Acau, a BBC Mundo. “Tiene sentido en esa política fomentar la rápida inclusión de vehículos eléctricos, utilizando la generación de energías renovables”.

En los últimos años, el país eliminó o recortó para los vehículos eléctricos distintos impuestos que aplica a los de combustión, que según Paz reciben una de las cargas tributarias más fuertes de América.

A esto se agregan otras ventajas comparativas para los eléctricos en el país.

Uruguay tiene la gasolina más cara de América Latina, a unos US$2 el litro.

Y, aunque la electricidad también es más costosa que en otras partes de la región, la diferencia media entre cargar un vehículo a combustión y otro equivalente a batería enchufado en casa en Uruguay es de 10 a uno aproximadamente, bastante por encima que en otros países, sostienen expertos.

Ute, la empresa estatal que tiene el monopolio de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Uruguay, también ha ofrecido beneficios en sus tarifas para carga de vehículos eléctricos.

Los servicios que requieren estos vehículos son además más baratos y menos frecuentes por kilometraje que los tradicionales.

Varios uruguayos que pasaron de un auto a combustión a otro eléctrico destacan, aparte de su andar silencioso, los ahorros personales que están logrando.

“Estamos felices y no nos interesa volver a un motor de combustión”, dice Lucía Bonilla, que vive con su marido y dos hijos menores en una zona semi urbana y cambió hace seis meses a un vehículo eléctrico con el que recorren unos 100 kilómetros diarios en promedio.

Explica que cargar el auto nuevo “en casa, enchufado de noche a un tomacorrientes, como si fuera una licuadora” hoy les cuesta el equivalente US$51 por mes, una fracción de los US$386 que gastaban antes en gasolina.

“Si bien el eléctrico cero kilómetro sale más caro al comprarlo, estamos amortizando totalmente el crédito al que accedimos con el ahorro mensual en nafta (gasolina) y service”, señala. “Calculamos que en menos de cuatro años vamos a empezar a quedarnos con esa diferencia en el bolsillo”.

Testimonios como ese, así como una mayor oferta de marcas chinas de vehículos eléctricos que dominan el mercado y crecen en el transporte público, han producido según expertos una suerte de efecto contagio que parece apaciguar las dudas de muchos uruguayos sobre los motores a batería.

Sin embargo, la “revolución silenciosa” de la movilidad eléctrica en el país podría comenzar a encontrar algunos límites.

Puntos sensibles

Una de las dudas sobre el ritmo de expansión que tendrán los vehículos eléctricos en Uruguay está vinculada a la red de cargadores públicos.