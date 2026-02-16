El Año Nuevo Chino y la tradición de los faroles llegan a Chile a través de festival

El Año Nuevo Chino se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero y dará inicio al tradicional Festival de la Primavera, la festividad más importante del calendario lunar. Esta celebración marca el comienzo de un nuevo ciclo, asociado a la prosperidad, la renovación y la armonía familiar. En esta ocasión, se dará la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, símbolo de energía, dinamismo y transformación.

Sus rituales, símbolos y festividades se extienden por más de dos semanas y culminan con el tradicional Festival de los Faroles, una celebración con más de 2.000 años de historia, caracterizada por el encendido de linternas que representan luz, esperanza y buenos augurios.

Este legado es el que trae Tianfu Festival, reconocido como el festival de luces chinas más grande de Latinoamérica, que este verano regresa a Santiago como una plataforma de difusión cultural que fusiona tradición, arte y tecnología, acercando al público a las raíces y simbolismos del milenario Festival de la Primavera.

La edición 2026 del festival presenta por primera vez en Chile un formato doble, con dos parques temáticos funcionando en paralelo. En el Parque Padre Hurtado de La Reina, el recorrido está dedicado a la cultura china tradicional, con representaciones de arquitectura histórica, figuras simbólicas y expresiones artísticas como la danza tradicional y el Kung Fu. En tanto, en el Pueblito Las Vizcachas en Puente Alto, propone un enfoque más contemporáneo y fantástico, con instalaciones lumínicas inspiradas en la naturaleza y la mitología oriental.

En conjunto, el festival reúne más de 60 instalaciones lumínicas monumentales, algunas de hasta 12 metros de altura, destacando el uso de tecnología LED, además de espectáculos escénicos, espacios gastronómicos y actividades familiares.

Con funciones durante febrero y hasta fines de marzo, el Tianfu Festival se integra al panorama cultural del verano como un espacio de intercambio cultural y difusión patrimonial, dando la bienvenida al nuevo Año Nuevo Chino en Chile y acercando esta milenaria tradición a miles de visitantes.