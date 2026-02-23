Santa Cruz se prepara para la XXVI Fiesta de la Vendimia de Colchagua

A sólo dos horas de Santiago y en pleno corazón de Santa Cruz, el vino vuelve a ser protagonista. Los días 6, 7 y 8 de marzo, la ciudad recibirá a miles de visitantes en la XXVI Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua, uno de los encuentros enoturísticos más relevantes del país.

Organizada por la Municipalidad de Santa Cruz junto a la Asociación de Viñas de Colchagua, la celebración pone en valor la tradición vitivinícola del Valle de Colchagua, una de las denominaciones de origen más reconocidas de Chile, famosa por la calidad de sus tintos y su consolidado desarrollo enoturístico.

Una experiencia que va más allá del vino

Durante tres jornadas, el centro de la ciudad se transformará en un gran escenario al aire libre. La Plaza de Armas, la Plaza Rafael Casanova, la Plaza de Juegos y el Estadio Municipal albergarán degustaciones premium, muestras gastronómicas, artesanía local, espectáculos artísticos y conciertos, con una preventa exclusiva para clientes BCI, que contempla un 25% de descuento.

Las viñas del valle presentarán sus etiquetas más emblemáticas en un ambiente festivo que combina tradición campesina, innovación y cultura. Más que una fiesta, la vendimia es un espacio de encuentro que conecta al visitante con el trabajo en el viñedo, la cosecha y el proceso que da vida a cada botella.

Uno de los grandes atractivos de la Fiesta de la Vendimia es su propuesta gastronómica. Productores y cocineros locales despliegan sabores que dialogan con el vino: carnes a la parrilla, preparaciones campesinas, quesos artesanales, empanadas, productos gourmet y cocina de autor que realzan las cepas del valle.

La vendimia se convierte así en una vitrina tanto para grandes viñas como para pequeños productores, dinamizando la economía local y fortaleciendo la identidad territorial.

El regreso del “Bus del Vino”

Una de las novedades más esperadas es el regreso del “Bus del Vino”, iniciativa del Grupo Almacruz, que propone una experiencia integral que combina transporte seguro, degustaciones y acceso cultural.

El recorrido comenzará en el Hotel Almacruz y finalizará en el Hotel Santa Cruz Plaza, frente a la Plaza de Armas. La experiencia ofrece dos modalidades principales:

Copa con 4 degustaciones

Copa con degustaciones ilimitadas

Para quienes buscan una inmersión más profunda, el Bus del Vino Cultural suma un paseo en teleférico con vistas panorámicas del valle y acceso a íconos patrimoniales como el Museo del Automóvil de Colchagua y el Museo del Vino Colchagua.

Y para quienes deseen vivir la experiencia completa, el Hotel Santa Cruz Plaza ofrece el “Programa de Alojamiento Vendimia”: dos noches (check-in 6 de marzo y check-out 8 de marzo de 2026), cena de bienvenida para dos en el restaurante Make Make, entradas premium con copa ilimitada para el Bus del Vino y desayuno buffet diario.