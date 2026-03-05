Curicó proyecta su Fiesta de la Vendimia al mundo con Sello oficial y México como país invitado

Curicó vuelve a marcar pauta en el calendario vitivinícola nacional con la realización de la XXXVII edición de la Fiesta de la Vendimia, organizada conjuntamente por la municipalidad, la Corporación Cultural de la ciudad y la Ruta del Vino Curicó. Una celebración que, a casi cuatro décadas de su creación, reafirma su posición como la más antigua y una de las más convocantes del país.

En 2025, la fiesta dio un paso estratégico al convertirse en una de las ocho vendimias a nivel nacional que cuentan con el Sello Vendimia, reconocimiento otorgado por Enoturismo Chile a aquellos eventos que cumplen estándares de calidad organizativa, identidad territorial y experiencia para el visitante.

La actual edición, que se realizará los próximos 20, 21 y 22 de marzo de 2026, se llevará por segundo año en el Parque La Granja, nueva locación estrenada en su versión anterior con mucho éxito, ya que permitió no solo ampliar la capacidad del evento, también consolidar un entorno más seguro y funcional, como un verdadero paseo familiar. El cambio fue ampliamente valorado por el público, reforzando el carácter ciudadano y transversal de la celebración.

Además, la versión 2026 vuelve incorporar un componente internacional relevante: México es el país invitado, fortaleciendo el intercambio cultural y vitivinícola entre ambos territorios y proyectando al Valle de Curicó en un escenario global.

Celebración y ritos con identidad

Una tradición que comenzó hace 40 años, pues la Fiesta de la Vendimia Curicó nació en 1986 impulsada por el enólogo español Miguel A. Torres – quien por cierto acompañará esta importante celebración para el mundo del vino -, con la visión de integrar tradiciones chilenas y españolas en torno al vino. Con el paso de las décadas, se transformó en la celebración vitivinícola más antigua del país y en uno de los eventos más concurridos del calendario nacional.

La XXXVII versión promete un gran espacio cultural, gastronómico y artesanal para toda la comunidad, destacando la gran Plaza del Vino, donde estarán presentes gran parte de las viñas de la zona junto a una variada oferta culinaria y muestras de artesanía local.

Este año, durante las tres jornadas, la fiesta reunirá a viñas socias de la Ruta del Vino Curicó como Aresti, Requingua, Miguel Torres, Korta, Raíces, Viñedos Puertas, Valdivieso, San Pedro, AltaCima, Pajo Wine y Vinícola Patacón, las que, junto a otras bodegas invitadas de la Región del Maule, ofrecerán degustaciones y venta directa reafirmando el compromiso del sector con esta gran fiesta ciudadana. Además, la ya conocida un Barra de Vinos Premium tendrá novedosas activaciones gastronómicas y culturales que sorprenderán a todos los visitantes.

A ello se suman, un escenario folclórico con conocidas agrupaciones locales, junto con espectáculos de nivel nacional e internacional a cargo de artistas como Pedro Aznar, Los Bunkers, Jorge Alís, Santa Feria y María José Quintanilla, consolidando una parrilla de alto nivel y transversal.

La celebración incluye también gastronomía local, folclor y artesanía típica y de alto nivel, todo pensado en la entretención de toda la familia, consolidando un evento transversal que combina tradición y proyección global.

Como parte de sus hitos tradicionales, la Fiesta de la Vendimia Curicó mantiene rituales profundamente arraigados en la identidad local:

Elección de la Reina de la Vendimia y su tradicional pesaje con botellas de vino.

y su tradicional Nombramiento de la Madrina de la Vendimia , a quien se le obsequia el tradicional Cata Vinos de plata.

Madrina de la Vendimia a quien se le obsequia el tradicional Cata Vinos de plata. El Pregón del Vino , que este año estará a cargo del reconocido chef Guillermo Rodríguez , representante de la Asociación Les Toques Blanches, quien dará el puntapié inicial a esta gran fiesta ciudadana.

, que este año estará a cargo del reconocido chef Guillermo Rodríguez representante de la Asociación Les Toques Blanches, quien dará el puntapié inicial a esta gran fiesta ciudadana. Bendición del Primer Mosto .

. Competencia de Pisadores de Uva .

. Fuente del Vino con 500 litros que se compartirán con la comunidad.

La XXXVII edición de la celebración se proyecta como una verdadera celebración de nuestras raíces chilenas, nuestra gente y, por supuesto, del vino que nos une. Así, con casi cuatro décadas de historia, Sello Vendimia otorgado por Enoturismo Chile y una mirada internacional que se fortalece año a año, la Fiesta de la Vendimia Curicó reafirma su rol como capital histórica de las vendimias en Chile.

Coordenadas:

20, 21 y 22 de marzo de 2026.

Parque La Granja, Curicó.

Entrada liberada.

Más información sobre programación y venta de copas en www.rutadelvinocurico.cl y en @rutadelvinocurico.