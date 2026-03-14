Expomimbre 2026: celebrando el corazón artesanal de Chile este fin de semana en Chimbarongo

A menos de dos horas de Santiago, la ciudad de Chimbarongo se prepara para vivir uno de sus momentos más esperados del año. Entre el 13 y el 15 de marzo se celebrará una nueva edición de la tradicional Expomimbre, un evento que reúne artesanía, música, gastronomía y patrimonio en pleno corazón de la Región de O’Higgins.

La cita tendrá lugar en la Plaza de Armas de la comuna y, como ya es tradición, contará con entrada gratuita, convocando a familias, viajeros y amantes de la cultura local que cada año llegan desde distintas ciudades del centro del país para vivir este panorama que celebra el oficio que ha dado identidad a Chimbarongo: el trabajo del mimbre.

La capital del mimbre de Chile

Reconocida como la capital del mimbre, Chimbarongo ha construido su identidad en torno a este material vegetal que crece con facilidad en los suelos fértiles del valle. Durante generaciones, los artesanos locales han perfeccionado el arte de entrelazar sus fibras para crear desde canastos campesinos hasta muebles, lámparas y esculturas.

La Expomimbre es el gran escenario donde esta tradición se muestra en todo su esplendor. En la edición 2026, la feria marcará además un hito: todos los stands estarán dedicados exclusivamente a artesanía y productos de elaboración propia, reforzando el carácter auténtico del encuentro.

El evento también tendrá un componente internacional. Durante estos días se realizará el concurso que definirá a los artesanos que representarán a Chile en el próximo World Wicker and Weaving Festival, lo que posiciona a Chimbarongo dentro del circuito global de la cestería.

Artesanía en vivo y talleres para aprender

Uno de los mayores atractivos de la Expomimbre es la posibilidad de ver a los artesanos trabajando en vivo. Entre varas recién cortadas y estructuras que toman forma lentamente, los visitantes pueden conocer el proceso completo de la tejeduría.

A esto se suman talleres abiertos para niños y adultos, donde quienes visiten la feria podrán aprender las técnicas básicas del tejido en mimbre y llevarse su propia creación.

Además, la organización ofrecerá tours gratuitos por sitios emblemáticos de la comuna, permitiendo descubrir talleres tradicionales y rincones que forman parte de la historia local.

Música, humor y espectáculos para todos

La Expomimbre también es una fiesta cultural que cada noche convoca a miles de personas frente al escenario principal.

Tras la inauguración este viernes 13 de marzo con presentaciones de Princesa Alba y Prófugos, tributo a Soda Stereo, entre otros, el sábado 14, la programación combinará tradición y espectáculo con la presentación del Ballet Folclórico de Chile, el cantante local Joaquín Salinas y el esperado show humorístico de Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”. La noche continuará con el estilo ranchero de Vicente “Charro” Morales y la cantante Alanys Lagos.

El domingo 15, la jornada familiar comenzará con el espectáculo infantil de Perro Chocolo. Más tarde, la Academia de cueca Entre Nieblas, Son Sabor y Voces de Vinilo animarán el ambiente antes del gran cierre a cargo del popular cantante tropical Américo.

Sabores y tradiciones del valle

Como toda fiesta popular del centro de Chile, la Expomimbre también es una oportunidad para disfrutar de sabores típicos de la zona. Cocinerías y puestos locales ofrecerán preparaciones tradicionales que van desde empanadas y anticuchos hasta dulces caseros y productos campesinos.

El evento se convierte así en una experiencia completa donde artesanía, cultura y gastronomía se encuentran, permitiendo a los visitantes conocer de cerca el espíritu de un territorio profundamente ligado al trabajo manual y a la vida rural.

Gracias a su cercanía con la capital, Chimbarongo se ha transformado en un destino ideal para una escapada de fin de semana desde Santiago. La Expomimbre no solo invita a recorrer la feria, sino también a descubrir una localidad donde el mimbre forma parte del paisaje: grandes esculturas tejidas, talleres familiares y tiendas artesanales se suceden a lo largo de la ciudad.