Jardín de Macul realizará actividades al aire libre para niños y familias

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra y el Día del Libro, Jardín de Macul realizará una jornada especial abierta a la comunidad, que busca fomentar la conexión con la naturaleza y la creatividad en un entorno al aire libre.

La actividad se llevará a cabo este 26 de abril a partir de las 11:00 horas y está pensada como un panorama familiar que combina aprendizaje, juego y experiencias en contacto directo con el entorno natural.

Durante la jornada se desarrollarán dos actividades en simultáneo:

Cuentacuentos al aire libre, donde niños y niñas, entre 4 y 10 años, podrán disfrutar de relatos que invitan a la imaginación y al aprendizaje, en un entorno rodeado de árboles y naturaleza.

Taller de acuarela para niños, instancia guiada en la que los participantes explorarán la pintura a través de pigmentos naturales, para desarrollar sus propias obras de manera libre y creativa. Este taller está pensado para niños a partir de los 7 años..

Además, quienes deseen recorrer el Jardín de Macul después de las actividades podrán disfrutar de sus distintos espacios al aire libre. En el recorrido es posible encontrar corrales de ovejas y aves de campo, donde se puede aprender sobre estas especies y su hábitat. También destaca el tranque, alimentado por el deshielo de la Cordillera de los Andes, que se ha transformado en el hogar de peces y aves migratorias, dando vida a un ecosistema natural. La experiencia se complementa con una zona de picnic, ideal para disfrutar en familia con una vista privilegiada de Santiago, y un espacio de descanso con hamacas fabricadas a partir de duelas reutilizadas de antiguas barricas de Viña Cousiño Macul.

Las actividades contemplan cupos limitados y están dirigidas a niños, con un máximo de dos acompañantes por participante.

Para quienes quieran ser parte de esta experiencia, podrán inscribirse previamente y elegir la actividad de su interés, ya que los talleres estarán realizándose en simultáneo.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran disponibles y los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar la participación con anticipación.

Lugar: Av. Quilín 7100, Peñalolén

Hora de inicio: 11:00 horas

Valor taller de acuarela: $12.000 por niño, máximo 2 adultos por cada niño.

Valor taller cuentacuentos: $8.000 por niño, máximo 2 adultos por cada niño.

Venta de entradas: https://jardindemacul.com/ entradas-jardin-de-macul/