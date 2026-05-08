Día de la Madre: edición especial de Roof & Night Sunset en Funicular de Santiago

Este viernes 8 de mayo, Funicular Santiago realizará una edición especial de Roof & Night Sunset, en el marco del Día de la Madre. Se trata de un panorama que combina patrimonio, vino, música en vivo, sorpresas para la mamás y vistas privilegiadas de la ciudad durante el atardecer.

Roof & Night se realiza habitualmente todos los viernes en el cerro San Cristóbal, incorporando a lo largo del año distintas ediciones especiales, esta vez con una propuesta especialmente diseñada para celebrar el Día la Madre, desde un entorno natural y patrimonial único.

La experiencia comienza en Estación Pío Nono, ubicada en Pío Nono 450, Providencia, donde los asistentes inician el ascenso en Funicular. El recorrido permite disfrutar de la historia de este Monumento Histórico -que ya tiene más de 100 años de historia-, y de vistas privilegiadas del cerro y la ciudad, en un ambiente relajado y pensado para compartir.

Parte central de la experiencia se desarrolla en el Salón Tudor, un espacio emblemático del Funicular Santiago, reconocido por su valor histórico y arquitectónico. Este salón, que ha sido testigo de décadas de historia y encuentros, se convierte en el escenario para vivir el atardecer con música en vivo, una cata de vinos y una cuidada ambientación.

A medida que avanza la experiencia, los asistentes pueden disfrutar de la transición del atardecer a las primeras luces de la ciudad y, posteriormente, de la oportunidad de contemplar Santiago iluminado desde la cumbre del cerro San Cristóbal, convirtiendo la actividad en un panorama único para celebrar en pareja o con amigos.

“Con esta iniciativa, Funicular Santiago continúa fortaleciendo su oferta de experiencias patrimoniales y culturales, poniendo en valor espacios históricos como el Funicular y el Salón Tudor; y consolidando el atardecer y la vista nocturna de la ciudad como parte de una propuesta que invita a reconectar con Santiago desde sus íconos”, señaló Ricardo Suárez, Gerente General de Turistik.

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