Cajón del Maipo celebra el Día de los Patrimonios con rutas y naturaleza

El Cajón del Maipo será parte de una nueva edición del Día de los Patrimonios con una programación gratuita orientada a poner en valor la historia, la cultura local y el entorno natural de la comuna.

Durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo, vecinos y visitantes podrán participar en distintas experiencias presenciales que buscan acercar el patrimonio de San José de Maipo a través de recorridos guiados, actividades culturales y espacios pensados para toda la familia.

La programación contempla tres panoramas principales: un recorrido por el casco histórico de la comuna, la apertura de la Estación de Trenes El Melocotón y una experiencia en Casa Bosque, tradicional espacio turístico y gastronómico del sector.

Recorrido por la Zona Típica y el casco histórico

Una de las actividades será el “City tour Zona Típica y Casco Histórico San José de Maipo”, organizado por Fundación Kimün Cajón del Maipo.

El recorrido gratuito y guiado permitirá conocer la Plaza de Armas de la comuna, distintos hitos patrimoniales del pueblo, la iglesia de San José de Maipo y una exposición sobre patrimonio local.

La actividad también contempla charlas junto a estudiantes de turismo, con el objetivo de relevar la memoria histórica y cultural del territorio.

Tren por la Montaña: patrimonio ferroviario en El Melocotón

Otra de las experiencias será “Tren por la Montaña”, iniciativa de la Agrupación Proyecto Ave Fénix, que abrirá las puertas de la Estación de Trenes El Melocotón.

La actividad invitará a la comunidad a reencontrarse con el patrimonio ferroviario del Cajón del Maipo mediante un paseo en tren rodeado por la cordillera de Los Andes.

Además, el panorama incluirá cafetería y feria artesanal, en una jornada que también busca destacar la importancia del cuidado del entorno natural.

Casa Bosque, Historia y Magia

Para cerrar la ruta patrimonial, “Casa Bosque, Historia y Magia” será otra de las actividades disponibles durante ambas jornadas.

Organizada por Casa Bosque, reconocido espacio turístico y gastronómico del Cajón del Maipo, la experiencia permitirá recorrer una casona construida en el año 2000, conocida por su arquitectura, su entorno natural y su propuesta gastronómica.

La actividad contará con visitas guiadas, actividades culturales y distintas sorpresas para familias, grupos de amigos y visitantes que busquen vivir el Día de los Patrimonios en conexión con la naturaleza.

Cómo participar

Las actividades se realizarán de manera presencial y gratuita durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo en distintos puntos de San José de Maipo.

Quienes quieran asistir pueden revisar el detalle de cada panorama e inscribirse a través de la plataforma oficial del Día de los Patrimonios.