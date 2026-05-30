El museo de Chaleco López se suma al Día de los Patrimonios con entrada liberada

El Día de los Patrimonios suele asociarse a edificios históricos, museos tradicionales o monumentos nacionales. Sin embargo, la celebración también abre espacio para conocer otras expresiones del patrimonio, incluyendo aquellas vinculadas al deporte y a figuras que han marcado la historia reciente del país.

En ese contexto, el museo de Francisco “Chaleco” López se sumará a las actividades abiertas al público durante este sábado 30 y domingo 31 de mayo, ofreciendo acceso gratuito a quienes quieran conocer de cerca parte de la trayectoria de uno de los deportistas más destacados del automovilismo nacional.

Ubicado en Mall Sport, el espacio reúne vehículos, trofeos, equipamiento y recuerdos que permiten recorrer distintos momentos de la carrera del piloto, desde sus inicios en el motocross hasta sus logros internacionales en el rally cross country.

Los objetos que cuentan una carrera

La muestra permite observar algunos de los vehículos utilizados por López en competencias, además de indumentaria original, elementos técnicos y reconocimientos obtenidos durante años de participación en circuitos nacionales e internacionales.

Los visitantes también podrán fotografiarse junto a máquinas que formaron parte de distintas competencias y conocer la evolución deportiva del piloto a través de objetos que documentan cada una de sus etapas en el deporte motor.

Más allá de los resultados deportivos, el museo busca acercar al público a las historias personales que acompañan una carrera profesional desarrollada durante más de una década en escenarios de alta exigencia.

Del motocross al Rally Dakar

Entre las piezas exhibidas se encuentran algunos de los objetos más significativos para el propio piloto.

El museo conserva sus primeras botas y guantes de competencia, herramientas que utilizaba junto a su padre durante sus años vinculados al motocross y diversos trofeos obtenidos en el Rally Dakar, competencia que lo convirtió en uno de los principales referentes latinoamericanos de la especialidad.

Estos elementos permiten comprender no solo la dimensión deportiva de su trayectoria, sino también el camino personal que lo llevó desde las pistas locales hasta algunas de las pruebas más complejas del mundo.

Un patrimonio deportivo para las nuevas generaciones

“Cuando hay historia, todo puede ser parte de un patrimonio, sobre todo cuando hay chilenos que han logrado cosas importantes”, comenta el piloto, quien además destaca la relevancia de compartir estas experiencias con las nuevas generaciones.

La reflexión apunta a reconocer que el patrimonio también puede encontrarse en historias contemporáneas capaces de inspirar y representar parte de la identidad deportiva del país.

Un referente del automovilismo chileno

Tricampeón del Rally Dakar y una de las figuras más reconocidas del rally cross country en América Latina, López ha construido una carrera marcada por la constancia y la competitividad en escenarios internacionales.

Sus actuaciones en el Dakar y en otras competencias de larga distancia lo posicionaron entre los deportistas chilenos más exitosos de las últimas décadas, transformándose en un referente para nuevas generaciones de pilotos y aficionados al deporte motor.

La apertura de este museo durante el Día de los Patrimonios busca precisamente acercar esa historia al público, permitiendo conocer de primera fuente algunos de los momentos más relevantes de una trayectoria que forma parte del deporte chileno contemporáneo.

Horarios y acceso gratuito

El Museo de Francisco “Chaleco” López estará abierto al público durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

La muestra se encuentra ubicada en el piso -1 de Mall Sport, en el sector Powersports.

La entrada será gratuita para todos los visitantes durante ambas jornadas, convirtiéndose en una alternativa distinta para quienes buscan panoramas patrimoniales vinculados al deporte, la historia reciente y los grandes hitos del automovilismo nacional.