Día del Niño: panoramas para todos los bolsillos entre parques, ciencia, magia y espectáculos

El Día del Niño es una excelente oportunidad para compartir en familia sin necesidad de salir de Santiago. Durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto, la capital ofrecerá una amplia cartelera de actividades que van desde panoramas gratuitos y de bajo costo hasta grandes espectáculos internacionales, parques de diversiones y experiencias interactivas.

La oferta incluye museos, centros científicos, parques urbanos, shows sobre hielo, juegos mecánicos y actividades especialmente diseñadas para que niños y adultos disfruten juntos.

Ciencia y naturaleza: entretención que también enseña

Entre las alternativas más accesibles destaca el Museo Interactivo Mirador (MIM), en La Granja, considerado uno de los espacios de divulgación científica más importantes del país. Sus exhibiciones permiten aprender experimentando y, para estas fechas, suele contar con promociones especiales e incluso gratuidad para menores de determinada edad, aunque se recomienda reservar previamente.

Otra excelente opción es el Planetario de la Universidad de Santiago (USACH), en Estación Central. Sus funciones inmersivas sobre astronomía y ciencia convierten la visita en una experiencia educativa para toda la familia, con entradas a precios convenientes y fácil acceso mediante Metro.

Si el clima acompaña, la Red de Parques Urbanos también ofrece panoramas ideales para disfrutar al aire libre. El Teleférico de Santiago, el Parque Metropolitano y el Parque de la Infancia, en Recoleta, permiten combinar juegos, naturaleza y vistas privilegiadas de la ciudad con un presupuesto moderado.

Fantasilandia vive su último Día del Niño en el Parque O’Higgins

Este año la celebración tendrá un componente especial. Fantasilandia abrirá el sábado 8 y domingo 9 de agosto entre las 11:00 y las 18:00 horas para vivir su última celebración del Día del Niño en su histórico emplazamiento del Parque O’Higgins, antes de su futuro traslado a San Bernardo.

Además de sus tradicionales montañas rusas, juegos familiares y atracciones infantiles, el parque lanzó la campaña digital “Tu historia en Fantasilandia”, donde los visitantes podrán compartir fotografías de antiguas visitas y participar por sorteos diarios de entradas dobles para ese mismo fin de semana.

Disney On Ice vuelve al Movistar Arena

Los fanáticos de Disney tendrán una nueva oportunidad para ver sobre el hielo a algunos de los personajes más queridos del cine animado.

Entre el 6 y el 9 de agosto, Disney On Ice presentará un espectáculo que reúne a Mickey y Minnie, Stitch, Mirabel, Anna, Elsa y otros protagonistas de las películas más populares del estudio.

La producción combina patinaje artístico, acrobacias, música y efectos especiales en una experiencia pensada para toda la familia. Para las últimas funciones existen promociones y descuentos en distintas ubicaciones.

Happyland apuesta por más tiempo de juego

Para quienes prefieren los juegos electrónicos y las atracciones bajo techo, Happyland desarrollará durante agosto la campaña “En agosto, se juega”.

La iniciativa contempla desafíos interactivos como “El Piso es Lava”, además de promociones desde recargas de $1.000 con bonos adicionales para utilizar en juegos y atracciones.

Quienes visiten los centros de entretención durante el fin de semana del Día del Niño recibirán además una cuponera que permitirá regresar entre el 10 y el 31 de agosto para acceder a un pase de dos horas de juegos por $15.000.

Family Fest: los personajes de Hasbro llegan a Santiago

Los fanáticos de Peppa Pig, Transformers, Monopoly, Nerf y My Little Pony tendrán una alternativa especialmente diseñada para ellos.

Family Fest Powered by Hasbro, que se desarrollará entre el 6 y el 9 de agosto en el estacionamiento del tercer piso de Cenco Mall Florida Center, propone un recorrido por distintos mundos temáticos con escenarios interactivos, espectáculos en vivo, desafíos y actividades inspiradas en algunas de las franquicias infantiles más reconocidas del mundo.

El evento cuenta además con promociones familiares, incluyendo un pack de entradas 4x3.

Mall Sport celebrará con actividades gratuitas

Quienes busquen un panorama sin costo de entrada podrán optar por la celebración organizada por Mall Sport, que el domingo 9 de agosto realizará una jornada completamente gratuita para toda la familia.

La gran novedad será la presentación oficial de Sportito, la nueva mascota del centro comercial, quien recorrerá el recinto acompañado por superhéroes y personajes infantiles.

Durante toda la jornada habrá cuentacuentos, espectáculos de títeres, shows de magia, pintacaritas, globoflexia, concursos, regalos y diversas activaciones para niños.

La programación se complementará con las experiencias permanentes de Mall Sport, entre ellas la ola artificial, los muros de escalada, la tirolesa y simuladores deportivos, permitiendo combinar entretención y actividad física en un mismo lugar.

Según explicó Marko Djulic, gerente general de Mall Sport, la idea es que “las familias vivan un Día del Niño diferente, donde la magia, el deporte y la amistad sean protagonistas”, promoviendo además el contacto de los niños con la actividad física desde temprana edad.

Un fin de semana para celebrar en familia

Desde panoramas completamente gratuitos hasta grandes producciones internacionales, la oferta para este Día del Niño demuestra que Santiago contará con alternativas para prácticamente todos los presupuestos.

Ya sea aprendiendo en un museo científico, disfrutando de un espectáculo sobre hielo, recorriendo un parque urbano, viviendo la adrenalina de Fantasilandia o compartiendo juegos en familia, el principal regalo será dedicar tiempo de calidad a los más pequeños en una celebración que cada año suma nuevas experiencias.