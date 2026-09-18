Misma posición, peor resultado: ausencia de apoyos ONU a Bachelet comienza a apagar su candidatura

La tercera votación informal del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dejó un nuevo resultado adverso para la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo: la exmandataria se mantuvo en el séptimo lugar entre ocho postulaciones, pero además redujo sus apoyos y aumentó sus votos de rechazo respecto del sondeo anterior.

Los resultados de la votación reservada muestran que Bachelet obtuvo solo un voto de “aconsejo”, 11 de “desaconsejo” y tres “sin opinión”. En la segunda medición había conseguido dos votos de respaldo, seis de “desaconsejo” y siete sin postura, por lo que el nuevo resultado implicó una disminución de los respaldos favorables y un aumento de los desfavorables.

El resultado se conoció después de que, tras el anterior traspié, la propia exmandataria sincerara en un conservatorio que “sé que no voy a ser secretaria general” de la ONU. Pese a ello, decidió continuar en competencia con el apoyo de México y Brasil, que habían acordado esperar el resultado de este tercer sondeo antes de definir los próximos pasos de la campaña, entre ellos si sostener o retirar definitivamente la postulación.

La situación de Bachelet contrasta con la de las candidaturas que ocuparon los primeros lugares en esta nueva medición. Según información de Reuters, la costarricense Rebeca Grynspan retomó el liderazgo con nueve votos de “aconsejo”, cinco de “desaconsejo” y uno “sin opinión”. En la segunda votación, la primera posición había quedado en manos de Carolyn Rodrigues-Birkett, representante de Guyana ante la ONU, quien esta vez pasó al segundo lugar con ocho apoyos, seis rechazos y un voto sin opinión.

En el tercer puesto se ubicó Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con cinco votos de “aconsejo”, ocho de “desaconsejo” y dos “sin opinión”

La tercera medición volvió a mostrar, en todo caso, que la carrera continúa sin un candidato que reúna un consenso suficiente en el Consejo de Seguridad. La elección requiere que este órgano recomiende una candidatura a la Asamblea General, y para avanzar hacia esa instancia se necesita el respaldo de al menos nueve de sus 15 miembros, además de evitar el veto de cualquiera de los cinco integrantes permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

El mecanismo utilizado en estas mediciones es una votación informal y reservada, en la que los integrantes del Consejo expresan en secreto si respaldan, rechazan o no tienen opinión sobre cada postulante. Por esa misma razón, no se conoce cómo votó individualmente cada uno de los países que integran el órgano. Se espera que a fines de septiembre se realice un nuevo sondeo.

En paralelo, el equipo de Bachelet confirmó que la exmandataria viajará a Nueva York durante estos días para sostener una agenda de alto nivel, en coincidencia con la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzará el lunes 21 de septiembre. Durante esa semana también se desarrollará, entre el 22 y el 28 de septiembre, el debate general de jefes de Estado y de gobierno, instancia en la que se espera la presencia del Presidente José Antonio Kast, quien no respaldó la candidatura de Bachelet.