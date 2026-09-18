Berlín vota: el partido La Izquierda aventaja a AfD en nuevos comicios regionales

El escenario político berlinés es, como su población, muy heterogéneo: los barrios del centro han votado recientemente por Los Verdes o al partido La Izquierda, mientras que en las zonas periféricas han ganado los conservadores de la formación democristiana CDU y el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD).

De cara a las elecciones regionales de Berlín del 20 de septiembre de 2026, donde se elige el parlamento regional, tres partidos sobresalen: La Izquierda, CDU y AfD.

Victoria electoral en una ciudad diversa

Lukas Krieger, secretario general de la CDU en Berlín, insiste en que “Berlín no es comparable al conjunto del país ni a Sajonia-Anhalt”, estado federado en el que recientemente ganó AfD.

“La situación se perfila cada vez más como un duelo entre la CDU y La Izquierda”, señala. “AfD en Berlín no tiene opciones de negociar la formación de gobierno; nadie quiere colaborar con ellos. Tenemos un partido de izquierda muy radical en Berlín, y por eso decimos: Berlín seguirá siendo estable. CDU es el único partido que garantiza que la ciudad se mantenga en el centro del espectro político”, añade Krieger.

Otro desafío para CDU de Berlín es gestionar la pérdida de su alcalde, Kai Wegner, quien no volverá a presentarse a las elecciones. En su lugar, se presenta Stefan Evers, quien debe sortear dos amenazas políticas muy distintas: el partido AfD, rebosante de confianza tras la victoria en Sajonia-Anhalt, y La Izquierda en ascenso. Ambos parecen encaminados a mejorar considerablemente los resultados que obtuvieron en la ciudad en 2023.

El principal rival de Evers es otra cara nueva: Elif Eralp, abogada nacida en Múnich en 1980 y de padres turcos. Los berlineses están acostumbrados a que los candidatos a la alcaldía no sean nativos de la ciudad.

Julia Reuschenbach, politóloga de la Universidad de Hamburgo, cree que La Izquierda se ha consolidado en Berlín como la oposición más “creíble” frente a AfD, porque no está dispuesto a respaldar a la CDU.

Pero La Izquierda ha sido objeto de acusaciones de antisemitismo, después de que un rapero en un acto de campaña en el barrio de Neukölln, donde reside gran parte de la numerosa comunidad palestina de Berlín, coreara “Muerte a las FDI”, en referencia al Ejército israelí. Elif Eralp condenó la actuación y prometió una investigación interna. Gaza se ha vuelto vital para los partidarios de La Izquierda. En junio, el partido decidió oficialmente considerar la acción militar israelí en Gaza como un genocidio.

Sin embargo, Reuschenbach cree que la fuerza del partido La Izquierda reside en su capacidad para hacer propuestas políticas concretas. Es la única de los principales fuerzas que promete cumplir con el resultado de un referéndum celebrado en 2021. El 59 por ciento de los berlineses votó entonces a favor de expropiar a las empresas inmobiliarias, propietarias de más de 3.000 viviendas en la ciudad y transferirlas al sector público.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos de Berlín han demorado la implementación de la medida mediante la creación de comisiones para abordar la cuestión.

El problema radica en los alquileres

Kerstin Wolter, colíder del partido La Izquierda en Berlín y candidata en las próximas elecciones regionales, cree que hay una razón por la que la población de Berlín se ha “radicalizado” tanto y ha fortalecido a su partido.

“En todos los sondeos, en todas las encuestas y en todas las conversaciones que mantenemos directamente con los votantes, la conclusión es siempre la misma: la situación de los alquileres es catastrófica”, explica Wolter a DW. “La gente no encuentra vivienda, teme las subidas de precio y pierde su hogar porque los propietarios lo reclaman para uso propio”, indica.

De hecho, la vivienda es con gran diferencia, el tema más importante de estas elecciones según una encuesta reciente de la encuesta Berlin Trend. Para alrededor del 32 por ciento de los berlineses, es el principal problema de la ciudad. El 10 por ciento mencionó la inmigración y el asilo, y el 9 por ciento citó la seguridad, la delincuencia o el terrorismo.

Estas son las primeras elecciones en la historia de Berlín en las que podrán votar quienes tienen 16 años, porque se ha rebajado la edad.

“Creo que muchos jóvenes —muchos más que cuando yo era joven— se preocupan por cuestiones como el cambio climático o si lograrán encontrar trabajo”, subraya Wolter, quien concluye que “tenemos cada vez más millonarios en Berlín, pero también un número creciente de personas que viven en la pobreza”.