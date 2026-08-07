Colchagua llega al MUT en Barra Premium: vinos, gastronomía y música

Este sábado 8 de agosto, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) se convertirá en un punto de encuentro para quienes disfrutan del vino, la gastronomía y los productos del territorio. Barra Premium Colchagua reunirá en Santiago a 19 viñas del Valle de Colchagua, en una jornada que busca acercar algunas de las etiquetas más destacadas de una de las zonas vitivinícolas más reconocidas de Chile.

La experiencia permitirá recorrer una selección de vinos íconos y etiquetas premium de distintas viñas del valle, conocer sus historias y descubrir la diversidad que existe detrás de una denominación que se ha consolidado como uno de los principales destinos de enoturismo de América Latina.

Entre las bodegas participantes estarán Casa Silva, Lapostolle, Montes, Los Vascos, Ventisquero, Santa Cruz, Siegel, Luis Felipe Edwards, Sutil, Ravanal, Encierra, Polkura, Laura Hartwig, Escondida, La Despensa, Ranquilhue, Alchemysta, Los Chanchitos y La Sirca.

Una copa para recorrer Colchagua

Más que una degustación, Barra Premium Colchagua propone realizar un recorrido por el valle a través de sus vinos. La actividad contempla degustaciones guiadas por sommeliers y enólogos, quienes serán los encargados de compartir las características de las distintas etiquetas y entregar claves para comprender mejor sus estilos, cepas y territorios de origen.

La propuesta también pone en valor la diversidad del Valle de Colchagua, donde conviven grandes viñas de larga trayectoria con proyectos que han desarrollado nuevas aproximaciones al vino y al territorio.

Para los visitantes, será además una oportunidad de encontrar vinos de alta gama y etiquetas menos habituales en las cartas cotidianas, en un formato que permite probar, conversar y descubrir antes de decidir qué botella llevar.

Vino, gastronomía y música

La experiencia se completa con la oferta gastronómica del propio Mercado Urbano Tobalaba. Así, quienes asistan podrán combinar las degustaciones con distintas alternativas para comer y, además, aprovechar beneficios exclusivos para maridar los vinos adquiridos durante la actividad.

La relación entre vino y gastronomía será uno de los atractivos del panorama, especialmente para quienes disfrutan de explorar cómo diferentes estilos de vino pueden acompañar preparaciones, ingredientes y cocinas diversas.

A esto se suma la presencia de productos locales, que amplían la experiencia más allá de la copa y permiten acercarse a otros sabores vinculados al territorio de Colchagua.

El panorama también tendrá música en vivo, convirtiendo el encuentro en una experiencia más relajada y social. La idea es que el público pueda recorrer los distintos espacios, conversar con representantes de las viñas, probar sus vinos y disfrutar de una jornada que combina gastronomía, enología y entretenimiento.

Barra Premium Colchagua se realizará este sábado 8 de agosto, entre las 11:00 y las 22:00 horas, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en Santiago.



Entradas: Premium ($60.000, incluye copa y seis degustaciones) y Premium Ilimitada ($90.000, con degustaciones ilimitadas).