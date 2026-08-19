Más de 50 panaderías, bakeries y productores se reúnen en Pan Comido

En un país donde el pan ocupa un lugar central en la mesa cotidiana, también hay espacio para descubrir nuevas formas de entenderlo. Ese es el espíritu de Pan Comido, el encuentro que vuelve a Mercado Urbano Tobalaba (MUT) este sábado 29 y domingo 30 de agosto, reuniendo a más de 50 panaderías, bakeries y proyectos vinculados a la cultura del pan.

Tras convocar a cerca de 10 mil personas en su primera edición, en 2025, este año el encuentro crece y espera recibir a más de 15 mil visitantes durante sus dos jornadas. La cita ocupará más de 600 m² en el cuarto piso de MUT, en Las Condes, con una programación que combina gastronomía, conversación y entretenimiento.

La propuesta no se limita a comprar o probar un buen pan. Pan Comido busca poner en valor los oficios, las recetas, las técnicas y la identidad que existen detrás de este alimento, incorporando además a quienes forman parte del universo que tradicionalmente lo acompaña: queserías, charcuterías, cafés de especialidad, aceites de oliva, vinos, destilados, conservas y otros productos artesanales.

“Queremos mostrar el gran momento que vive hoy la panadería y la cultura del pan en Chile. Que las personas prueben no solo buenos panes y bollería, sino también todo el universo que los acompaña desde siempre: quesos, charcutería, café, vinos y pequeños productores de todo tipo”, explica Pamela Wallace, de Estudio G·W·A, cocreador junto a MUT de Pan Comido.

Un panorama para comer, aprender y descubrir

Durante el fin de semana, los visitantes podrán recorrer una selección de panaderías y bakeries, probar panes de masa madre, croissants y otras preparaciones, además de encontrar quesos, charcutería, café, aceites, conservas y bebidas para acompañar.

Entre los participantes destacan La Popular Pizza y Pan, Pan León, Mirlo, Madeleine, La Frø, Eric Kayser, Bastardos Bollería, Casa Mola Bakery, Cruasanty, Mundo Croissant, Gaia, La Bollería, De Pura Madre, Pan19, Olivia’s, Panduz, Pan de Dios, Pan Felice Gluten Free, Acemita, 102 Panadería, Wenger Haus y Saoco Bakery, entre otros.

A ellos se suman proyectos y productores como Soho Extra Virgen Store, La Fiambrería, By María, La Cooka, La Chica de Humo, Tés Artesanales Pura, Quesería Cucumides, Mundo Miel, Café Altura, Destilados Quintal, Lácteos Dina, #8 Quesos, Mora Protein y Prana.

La programación también busca poner sobre la mesa algunas de las conversaciones que atraviesan actualmente a la panadería chilena: el auge de las bakeries y el brunch, la influencia de la panadería francesa, la recuperación de panes tradicionales, la masa madre y la relación entre pan, patrimonio y gastronomía local.

Conversatorios, degustaciones y masterclasses

El sábado comenzará con una conversación sobre panadería francesa en Chile, con Christian Beaujanot, de Eric Kayser, y Sabrina Resca y Laure Guerrilot, de Madeleine. Más tarde será el turno de las bakeries y el boom del brunch, antes de una degustación dedicada al aceite de oliva y nuevos complementos para el pan.

La tarde estará dedicada al mundo del sánguche, con un taller colectivo y el conversatorio “Sánguches y patrimonio: barrio sangucheros”, que reunirá a Carlos Reyes, Máximo Picallo y Rolando Ortega.

La jornada terminará con una propuesta de aperitivos y música en torno a pan, cócteles y vinos, acompañada por DJs y proyectos vinculados a la escena gastronómica.

El domingo 30, denominado Día de la Panadería Chilena, comenzará con una masterclass para panaderos dedicada a una pregunta muy concreta: qué técnica utilizar para elaborar el pan tradicional chileno, desde la masa madre hasta la esponja o la biga.

La programación continuará con un conversatorio sobre pastelería chilena con ingredientes nativos y, por la tarde, una charla y degustación dedicada al pan chileno y el pan familiar, con María José Herranz, de Pan León, y la participación de Alberto Ferrán, de Panadería San Camilo.

Pan como patrimonio e identidad

Más allá de las nuevas tendencias, Pan Comido propone volver la mirada hacia un alimento profundamente instalado en la cultura chilena.

“Pan Comido nace en 2025 para reconocer el trabajo de quienes sostienen la panadería chilena, abriendo un espacio para encontrarnos en torno a algo tan cotidiano y esencial”, señala Elena Cruz, gerenta de contenidos y programación de MUT y Territoria.

Así, el encuentro funciona también como una fotografía del momento que vive la panadería en Chile: un oficio tradicional que convive con nuevas técnicas, emprendimientos especializados, fermentaciones de larga duración, propuestas de bollería, cafés de especialidad y una creciente preocupación por el origen y la calidad de los ingredientes.

Para quienes disfrutan descubrir nuevos lugares para comer, conocer pequeños productores o simplemente entender por qué el pan sigue siendo protagonista de la mesa chilena, Pan Comido MUT se presenta como un panorama gastronómico para recorrer sin apuro, probar y conversar.

Coordenadas

Pan Comido MUT 2026

Fecha: sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026

Lugar: Mercado Urbano Tobalaba (MUT), piso 4, Las Condes, Santiago

Horario: durante ambas jornadas, según programación de actividades

Entrada: abierto a público

Más información: MUT.cl y redes sociales de @mut.cl y @pancomido_chile

La programación contempla conversatorios, masterclasses, degustaciones, concursos y DJ sets. Algunas actividades tienen cupos limitados, por lo que se recomienda revisar previamente la programación.