Fiestas Patrias 2026: las fondas más buscadas de Santiago y cómo organizar tu recorrido para este 18

Las Fiestas Patrias son, por lejos, uno de los momentos más esperados del año en Chile. Entre cuecas, empanadas, anticuchos, terremotos y música en vivo, miles de personas ya comenzaron a planificar dónde celebrar este 18 de septiembre en Santiago. Y si hay algo que refleja el entusiasmo previo, son las búsquedas online de los principales panoramas dieciocheros de la capital.

Según datos de tendencias de búsqueda, las tradicionales fondas vuelven a concentrar el interés de los santiaguinos y turistas que buscan vivir la experiencia más auténtica de las celebraciones patrias. Desde los clásicos recintos masivos hasta propuestas con espectáculos musicales y actividades familiares, la oferta se extiende por distintos puntos de la ciudad.

Las fondas más buscadas de Santiago para Fiestas Patrias 2026

De acuerdo con las consultas registradas en Google Trends durante las semanas previas al 18, estas son las cinco fondas que concentran mayor interés entre los usuarios:

Fonda Parque O’Higgins (Santiago) Fonda Doña Florinda (La Florida) Fonda Estadio Nacional (Ñuñoa) Fonda Padre Hurtado – Semana de la Chilenidad (La Reina) Fiebre de Cumbia (Club Hípico de Santiago)

La lista refleja una combinación entre los grandes eventos tradicionales de la ciudad y propuestas que han logrado consolidarse como alternativas atractivas para distintos públicos, desde familias hasta grupos de amigos que buscan música en vivo y espectáculos nocturnos.

Cómo organizar una ruta de fondas con Google Maps

Para quienes planean visitar más de una fonda durante las celebraciones, Google Maps ofrece distintas herramientas que permiten coordinar recorridos y compartir información con familiares o amigos.

Una de las opciones más útiles es crear listas personalizadas. Basta con buscar cada recinto en la aplicación, guardarlo y agruparlo en una lista temática, por ejemplo, “Ruta de las Fondas 2026”. Esto permite visualizar en un solo mapa todos los puntos de interés y planificar desplazamientos de manera más eficiente.

La plataforma también permite generar listas colaborativas, una alternativa especialmente práctica para grupos. Cada integrante puede añadir nuevos lugares, revisar ubicaciones y definir en conjunto el recorrido para las celebraciones.

Compartir ubicación para no perderse entre la multitud

Uno de los desafíos habituales de las fondas más concurridas es reencontrarse con amigos o familiares una vez dentro del recinto. Para facilitar la coordinación, se puede usar la función de compartir ubicación en tiempo real.

La herramienta permite mostrar la posición exacta durante un período determinado, facilitando el encuentro en espacios de alta concurrencia donde la señal telefónica o los puntos de referencia pueden dificultar la comunicación.

Información de tránsito y horarios de mayor afluencia

Además de la navegación tradicional, Google Maps entrega información relevante para quienes se desplazarán durante el fin de semana largo.

Entre las funcionalidades disponibles destacan:

Horarios de mayor concurrencia en los distintos recintos.

Estado del tránsito en tiempo real.

Alertas sobre cierres de calles y desvíos.

Información sobre accidentes e incidentes que puedan afectar los desplazamientos.

Estimaciones actualizadas de tiempo de viaje según el medio de transporte elegido.

Estas herramientas pueden marcar la diferencia en jornadas donde miles de personas se movilizan simultáneamente hacia los principales centros de celebración.

En ese contexto, la planificación previa se vuelve clave para evitar congestiones, optimizar los tiempos de traslado y aprovechar mejor la jornada, especialmente considerando la alta afluencia de público que registran recintos emblemáticos como el Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado.