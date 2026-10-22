Mundo Outdoor 2026: aventura, motor y experiencias al aire libre llegan a Ciudad Empresarial

Para quienes disfrutan de los viajes por carretera, los deportes de aventura, las motocicletas o simplemente buscan un panorama distinto para el fin de semana, Mundo Outdoor 2026 volverá a reunir algunas de las principales tendencias asociadas a la vida al aire libre.

La quinta edición del encuentro se realizará entre el 23 y el 25 de octubre en Ciudad Empresarial, en Huechuraba, con una propuesta que combina exhibiciones, actividades en vivo y espacios donde el público podrá acercarse directamente a vehículos, equipamiento y disciplinas vinculadas con la aventura.

Durante tres días habrá pistas para vehículos 4x4, circuitos de trial, exhibiciones de motocross freestyle, bicicletas eléctricas, actividades acuáticas y espacios destinados al camping y el turismo aventura.

La propuesta apunta a ir más allá de una feria de exhibición. La idea es que los visitantes puedan ver cómo funciona el equipamiento, conocer distintas disciplinas y experimentar parte de las actividades que posteriormente pueden formar parte de un viaje o escapada.

Chaleco López y el mundo de las dos ruedas

Una de las novedades de esta edición será Expo Dos Ruedas, un espacio especialmente dedicado a las motocicletas.

Allí se exhibirán modelos de enduro y motos urbanas, además de accesorios, vestuario y elementos de protección para quienes practican motociclismo o están interesados en comenzar.

El piloto chileno Francisco “Chaleco” López, referente nacional del rally y los deportes motor, estará presente durante los tres días del evento.

A ello se sumarán exhibiciones de motocross freestyle y actividades vinculadas a disciplinas donde las motos son protagonistas, transformando esta área en uno de los principales atractivos de la feria.

Pistas 4x4 y aventura sobre ruedas

Otro de los focos estará en los vehículos todoterreno.

Mundo Outdoor contará con pistas 4x4 y circuitos de trial, diseñados para mostrar en terreno las capacidades de distintos vehículos y acercar al público a una modalidad de viaje que ha ganado espacio entre quienes buscan recorrer rutas rurales, caminos de montaña o zonas de difícil acceso.

Más que observar los vehículos estacionados, el concepto busca mostrar cómo responden en condiciones reales y permitir que los visitantes conozcan de cerca tecnologías y equipamiento pensados para la conducción fuera de carretera.

En este espacio también estará presente el piloto Marco “Chino” González, ligado a las disciplinas motor y las exhibiciones off road.

Un espacio para los deportes náuticos

La aventura también se trasladará al agua. La feria contará con un sector náutico en el que se podrán conocer embarcaciones, lanchas, motos de agua y distintos tipos de equipamiento para actividades acuáticas.

Entre los invitados estará el chileno Felipe Miranda, doble campeón mundial de esquí náutico, quien será una de las figuras asociadas a este espacio.

La presencia del mundo náutico amplía el concepto tradicional del outdoor, incorporando actividades relacionadas con lagos, ríos y costa, territorios que forman parte importante de la oferta de naturaleza y aventura disponible en Chile.

E-bikes, camping y nuevas formas de recorrer

Las bicicletas eléctricas tendrán también un espacio propio. Las e-bikes han ampliado las posibilidades de recorrer distancias mayores y enfrentar terrenos con desniveles, abriendo nuevas alternativas para cicloturismo, rutas rurales y actividades recreativas.

A ellas se sumarán productos y soluciones para camping, vida al aire libre y viajes, desde equipamiento básico hasta propuestas pensadas para quienes buscan estadías más prolongadas o recorridos en contacto con la naturaleza.

En ese sentido, Mundo Outdoor refleja una transformación más amplia en la manera de viajar: cada vez son más las personas que buscan combinar vacaciones con trekking, ciclismo, rutas escénicas, deportes acuáticos o travesías en vehículo.

Un panorama para experimentar, no solo mirar

La organización espera recibir cerca de 10.000 visitantes durante los tres días. “Queremos que quienes vayan a asistir no sólo miren la aventura, sino que también la vivan subiéndose a una 4x4, ver en vivo a pilotos como Marco ‘Chino’ González y compartir con Chaleco López”, explicó Nicolás Picó, Product Manager de Mundo Outdoor.

Esa idea resume uno de los principales atractivos del encuentro: convertir una feria especializada en un panorama accesible también para quienes no practican habitualmente deportes de aventura.

No es necesario ser experto en motociclismo, conducción 4x4 o deportes náuticos para recorrer el evento. Buena parte de la experiencia está pensada precisamente para conocer actividades, comparar alternativas y descubrir posibilidades para futuras escapadas.

Un fin de semana dedicado a viajar y salir al aire libre

Mundo Outdoor se realizará simultáneamente con Grill Festival y VYVA, lo que ampliará la oferta disponible en Ciudad Empresarial durante ese fin de semana.

Mientras Mundo Outdoor concentrará la aventura, el motor y los deportes al aire libre, Grill Festival estará dedicado a la cultura de la parrilla y VYVA reunirá destinos y operadores turísticos.

Los tres encuentros ocuparán en conjunto alrededor de 35.000 metros cuadrados y reunirán a más de 200 expositores.

La combinación permite pasar, por ejemplo, de conocer equipamiento para un viaje en 4x4 a descubrir posibles destinos donde utilizarlo, o de acercarse a una actividad deportiva a encontrar alternativas turísticas asociadas a ella.

Más que una exhibición de productos, Mundo Outdoor 2026 se presenta así como una invitación a explorar distintas maneras de viajar, moverse y disfrutar el territorio, desde las rutas terrestres hasta los deportes acuáticos.

Datos prácticos

Cuándo: 23, 24 y 25 de octubre de 2026

Horario: 10:00 a 20:00 horas

Dónde: Ciudad Empresarial, Huechuraba

Entradas: disponibles en Mundo Outdoor y Passline

Niños: menores de 7 años ingresan gratis

Mascotas: evento pet friendly