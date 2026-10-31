Halloween en familia: Happyland tendrá promociones, concursos y premios durante octubre

Disfraces, juegos y premios serán parte de la celebración de Halloween que prepara Happyland durante octubre. La cadena de centros de entretenimiento familiar invita a grandes y chicos a sumarse a HappyHalloween, una iniciativa que contempla beneficios especiales y actividades para compartir en sus parques.

Entre el 23 y el 31 de octubre, estará disponible la Promo Halloween, que permitirá cargar $19.000 y recibir 19 Tokens de regalo, para disfrutar de las distintas máquinas, juegos y atracciones de sus instalaciones.

El sábado 31 de octubre será el día central de la celebración. Durante esa jornada, los visitantes que lleguen disfrazados podrán participar en concursos y optar a distintos premios, entre ellos peluches y cargas de regalo.

La propuesta busca sumar una actividad temática a las alternativas de entretención familiar para celebrar Halloween, con beneficios para quienes visiten los parques durante estas fechas.

HappyHalloween estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026, mientras que los concursos y actividades para quienes asistan disfrazados se realizarán exclusivamente el sábado 31.

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