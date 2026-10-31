Balladares: RN respalda decisión de mantener a Rabat, pero salida de Silva no termina la crisis

La presidenta de Renovación Nacional (RN) y senadora por el Maule, Andrea Balladares, abordó la crisis en el Gobierno a raíz de la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales, en particular el capítulo abierto tras el video explicativo del entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva: aseguró que sus explicaciones no fueron acertadas y que su salida del cargo “no se puede entender como el cierre de esta crisis“.

A través de un registro publicado en sus redes sociales, el “Profe Silva” —nombre que popularizó durante su campaña al Consejo Constitucional y que mantuvo posteriormente— explicó por qué su firma aparece en algunos de los decretos cuestionados: apuntó al criterio jurídico establecido por el propio ministro Fernando Rabat, que aseguró haber aplicado cuando le correspondió subrogarlo.

“Cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro, y eso fue lo que hice”, aseguró la noche del jueves.

Un día después, y consultado sobre la publicación, Silva reconoció que Rabat no tenía conocimiento del registro, no obstante planteó que sus palabras no fueron contrarias a lo que planteó el ministro de la cartera en la Cámara de Diputados. Explicaciones que no bastaron en el oficialismo (incluso en el propio Partido Republicano, su tienda), en donde la interna apuntó en su contra, asegurando que buscaba “defenderse él”, según recogió La Tercera.

Consultada por su parecer de la nueva etapa de la crisis, Balladares planteó que el video difundido por Silva no fue “acertado”.

“En situaciones de esta gravedad, las responsabilidades no pueden trasladarse de una autoridad a otra. Se requiere coordinación, trabajo en equipo y asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas. Si su salida contribuye a corregir errores y recuperar la conducción política, es una señal que debe valorarse. La salida del subsecretario es una decisión importante, pero no puede entenderse como el cierre de esta crisis“, aseguró en conversación con El Mercurio.

Asimismo, abordó las críticas desde Chile Vamos (y en particular de parlamentarios de RN como María José Gatica y Claudia Mora) a la permanencia de Rabat: sostuvo que la agenda del Gobierno es “demasiado importante” como para quedar paralizada en el caso Justicia, y que existen proyectos legislativos que ya comienzan a quedar fuera de foco tras la polémica. Aun más, comprometió el respeto a la decisión del Presidente de mantener a Rabat a cargo de la cartera.

“En Renovación Nacional claramente existen diferencias o distintas opiniones que han sido expresadas. Somos un partido amplio y diverso, pero un partido que apoya al Gobierno y que apoya al Presidente. Y hemos considerado que, obviamente, ante la decisión del Presidente hay que respetarla. Es él quien define sus equipos. Y queremos hoy día concentrar la discusión en las víctimas, en los proyectos de ley que se están tramitando, en la solución”, aseguró.

El respaldo de la colectividad resultaría vital para La Moneda, luego de que la oposición en el Congreso anunciara una acusación constitucional contra el encargado de justicia. Ánimos que no se desinflamaron tras la salida de Silva.

“Kast saca a Silva porque hizo un video sin avisar. Al parecer eso le importa más que tener a violadores y pederastas por las calles, porque Rabat bien tranquilo que sigue en su cargo“, arremetió la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

“Luis Silva no salió del Gobierno cuando se conoció que firmó, solicitando que no fuera información publica, las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. Salió después de responsabilizar públicamente al ministro Rabat. ¿Es más grave incomodar a un ministro que el daño sufrido por las víctimas?“, sumó el diputado Gustavo Gatica.

Sin embargo, y a renglón seguido, Balladares dejó la puerta abierta a la libertad de acción en su bancada en caso de que una AC contra el titular de Justicia prospere en el Congreso.

“Yo no me puedo referir, porque eventualmente, si la acusación pasa de la Cámara de Diputados, tendremos que votarla en el Senado como jurado. Pero sí, dentro de la Renovación Nacional, siempre en este tipo de situaciones lo que hemos hecho es que cada uno de los parlamentarios analice en su mérito cuando ya están los antecedentes y lo que siempre hemos pedido es que esa votación sea muy responsable y haciendo la evaluación en el mérito que corresponde”, aseveró